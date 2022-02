Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc sang Nga thuộc đối tượng cấm vận của Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Thương mại Mỹ ngày 24/2 (giờ địa phương) đã ra một thông cáo báo chí, tuyên bố thực hiện biện pháp hạn chế xuất khẩu toàn diện đối với Nga.Chính sách trừng phạt này của Washington chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực thế mạnh của nước này như quốc phòng, hàng không vũ trụ và hàng hải. Nhóm hàng thuộc đối tượng cấm xuất khẩu gồm cả chíp bán dẫn, máy tính, viễn thông, thiết bị an ninh tình báo, laser và cảm biến.Mỹ áp đặt lệnh cấm vận với Nga theo Quy tắc sản phẩm trực tiếp nước ngoài (FDPR). Đây là điều khoản trừng phạt mạnh mẽ, cấm doanh nghiệp bên ngoài Mỹ xuất khẩu các mặt hàng cho đối tượng bị cấm vận, mà trong quá trình sản xuất có sử dụng thiết bị, phần mềm hay thiết kế bị Washington kiểm soát.Mỹ cũng đã sử dụng quy tắc này để ngăn hãng Huawei của Trung Quốc nhập chíp bán dẫn từ các công ty bán dẫn nước ngoài như TSMC của Đài Loan.Hãng tin Reuters (Anh) giải thích doanh nghiệp muốn giao hàng cho đối tượng bị áp lệnh cấm vận thì phải được cơ quan có thẩm quyền của Mỹ cho phép. Về nguyên tắc, hầu như tất cả các yêu cầu cấp phép đều bị từ chối.Như vậy, các mặt hàng điện tử mà Hàn Quốc xuất khẩu sang Nga trong thời gian qua như chíp bán dẫn, ô tô, thiết bị điện tử cũng sẽ là đối tượng bị áp lệnh cấm vận của Mỹ.Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn của Hàn Quốc sang Nga là 74 triệu USD, chiếm 0,06% tổng kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn. Mặc dù quy mô không lớn, song nhu cầu sử dụng chip bán dẫn nói chung sẽ chững lại do quy định hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị điện tử.Xuất khẩu điện thoại thông minh có bộ vi xử lý ứng dụng (AP) di động theo công nghệ thiết kế chíp bán dẫn của Mỹ dự kiến cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong năm ngoái, hãng điện tử Samsung đứng đầu thị trường smartphone tại Nga với 30% thị phần.Trong số các sản phẩm xuất khẩu sang Nga, xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô lần lượt chiếm 25,5% và 15,1%, do đó khó có thể tránh khỏi chịu tác động của các lệnh trừng phạt lần này. Ô tô có chíp bán dẫn do Mỹ sản xuất có khả năng sẽ bị hạn chế một phần.Mặt khác, cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa 49 cơ quan của Nga được cho là phục vụ cho mục đích quân sự vào danh sách trừng phạt. Các doanh nghiệp Mỹ sẽ bị cấm giao dịch với các cơ quan này nếu không có sự cho phép của Mỹ.Washington cho biết đã có 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tham gia lệnh trừng phạt này của Mỹ như Nhật Bản, Australia, Anh, Canada, New Zealand. Trên thực tế, EU và Canada cùng ngày cũng thông báo áp dụng các biện pháp cấm xuất khẩu sang Nga.Về phần mình, Hàn Quốc tuyên bố không áp đặt lệnh trừng phạt riêng với Nga mà sẽ tham gia vào lệnh trừng phạt quốc tế.