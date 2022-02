Đàn áp tự do ở Bắc Triều Tiên tồi tệ hơn do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong “Báo cáo tự do thế giới 2022” do tổ chức nhân quyền quốc tế Freedom House (Mỹ) công bố ngày 25/2, chỉ số tự do của Bắc Triều Tiên chỉ đạt 3 điểm trên thang điểm 100.Chỉ số tự do gồm hai hạng mục là “quyền lợi chính trị” (tối đa 40 điểm), đánh giá về tham gia chính trị, chức năng của Chính phủ, chế độ bầu cử; và “tự do dân sự” (tối đa 60 điểm), đánh giá quyền tự do tín ngưỡng, quyền cá nhân và tự chủ. Miền Bắc đat 0 điểm ở hạng mục “quyền lợi chính trị”.Trả lời phỏng vấn của Đài châu Á tự do (RFA), một chuyên viên nghiên cứu của Freedom House cho biết trong hai năm qua, Bắc Triều Tiên đã kiểm soát sự đi lại của người dân với lý do phòng dịch COVID-19, không công khai thông tin minh bạch về dịch bệnh. Tình tình tự do ở miền Bắc trở nên tồi tệ hơn do khủng hoảng COVID-19.Các nước có chỉ số tự do thấp hơn Bắc Triều Tiên là Turkmenistan (2 điểm), Nam Sudan và Syria (1 điểm).Freedom House công bố báo cáo thường niên về tình hình tự do của các quốc gia từ năm 1973. Miền Bắc mỗi năm đều nằm trong nhóm các nước cuối bảng.Trong khi đó, chỉ số tự do của Hàn Quốc là 83 điểm, gồm 33 điểm về quyền lợi chính trị và 50 điểm về tự do dân sự, bằng điểm với Mỹ, Samoa thuộc Mỹ và Romania.