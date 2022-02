Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/2 cho biết trong tổng số trẻ sơ sinh chào đời quý IV năm ngoái, có 58,8% là con đầu của các cặp vợ chồng. Tỷ lệ này vào quý I/2015 chỉ đạt 51,7%, sau đó tăng từng chút một, tới quý I năm ngoái đạt 55,9%, quý II là 55,8%, quý III là 56,8%.Ngược lại, tỷ lệ trẻ là con thứ ba trong số những trẻ chào đời quý IV năm ngoái chỉ đạt 7,8%, lần đầu giảm xuống dưới ngưỡng 8%, thấp hơn 1,9% so với mức 9,7% quý I/2015.Tỷ lệ trẻ là con thứ hai giảm từ 38,6% trong quý I/2015 xuống còn 33,4% trong quý IV năm ngoái. Điều này có nghĩa là số gia đình sinh từ hai con trở lên đang có chiều hướng giảm, do hệ quả từ nhiều yếu tố, như độ tuổi sinh con và kết hôn ngày càng muộn, gánh nặng kinh tế nuôi dạy con.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) trong quý IV năm 2021 đạt 0,71 trẻ, mức thấp kỷ lục. Riêng tỷ lệ sinh ở nhóm tuổi từ 35-39 tuổi và trên 40 tuổi lại tăng so với cùng kỳ một năm trước, được phân tích là do xu hướng kết hôn muộn.Tỷ suất sinh của phụ nữ từ 35-36 tuổi là 39,4 trẻ trên 1.000 phụ nữ, tăng 0,7 trẻ so với một năm trước. Tỷ lệ này từng giảm đều đặn từ quý IV/2016, sau đó quay lại xu hướng tăng từ quý I năm ngoái. Tỷ suất sinh ở phụ nữ ngoài 40 tuổi là 3,6 trẻ, tăng 0,4 trẻ so với cùng kỳ một năm trước.