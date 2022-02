Tạm dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch tại nhà hàng, quán cà phê từ 1/3

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp ngày 28/2 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Jeon Hae-cheol công bố quyết định tạm dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19) tại 11 loại hình cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê từ ngày 1/3.Theo đó, người dân dù chưa tiêm phòng cũng sẽ không bị hạn chế sử dụng dịch vụ tại các cơ sở như nhà hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao trong nhà, phòng karaoke, nhà tắm công cộng. Cơ sở dễ phát sinh lây nhiễm, các buổi biểu tình, sự kiện quy mô trên 50 người cũng không cần áp dụng thẻ thông hành phòng dịch. Kế hoạch thực hiện thẻ thông hành phòng dịch với thanh thiếu niên trong tháng 4 cũng sẽ tạm dừng.Bộ trưởng Jeon giải thích thẻ thông hành phòng dịch được áp dụng nhằm hỗ trợ người đã hoàn tất tiêm chủng sớm khôi phục đời sống thường nhật cũng như bảo vệ người chưa tiêm chủng trước biến thể Delta có tỷ lệ tử vong cao. Thời gian gần đây, do số ca nhiễm tăng đột biến, nhu cầu cấp thẻ thông hành phòng dịch tăng mạnh, việc tạm dừng thẻ thông hành phòng dịch sẽ giúp trung tâm y tế sẽ tập trung quản lý bệnh nhân COVID-19 thuộc nhóm rủi ro cao và tăng cường năng lực ứng phó với biến thể Omicron trong cộng đồng.Chính phủ có kế hoạch cử 3.000 công chức từ 42 Bộ, ngành trung ương đến 258 trung tâm y tế trên toàn quốc trong tuần này. 1.000 binh lính cũng sẽ lần lượt được cử đi hỗ trợ từ nay cho đến cuối tuần.Ông Jeon giải thích chính quyền địa phương cũng có kế hoạch phân công 32.000 người bao gồm cả nhân viên đang làm việc tại trung tâm y tế và nhân viên hành chính để ứng phó với tình trạng số ca nhiễm tăng mạnh.Trung tâm y tế quyết định thay đổi phương thức làm việc, tập trung vào công tác phòng dịch cần thiết. Đối tượng cách ly sẽ được nhận thông báo thông qua tin nhắn hay trang web Chính phủ 24 (www.gov.kr).Trong một tin liên quan khác, Chính phủ khẳng định sẽ đảm bảo cung cấp 210 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên cho đến giữa tháng 3. Từ tuần này, Chính phủ sẽ cấp miễn phí bộ kit xét nghiệm cho đối tượng là trẻ em, học sinh, tầng lớp yếu thế trong xã hội, đủ để xét nghiệm hai lần một tuần, và phân bổ đủ số lượng cho các hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi.Về biến thể Omicron, ông Jeon nhận định số ca nhiễm bình quân ngày hiện nay so với đợt cao điểm biến thể Delta cuối năm ngoái đã tăng hơn 17 lần, song số ca bệnh nặng, tử vong và công suất giường bệnh vẫn đang được quản lý ổn định. Trong thời gian tới, nếu tỷ lệ tử vong, ca bệnh nặng và công suất giường bệnh vẫn duy trì ở mức ổn định, Chính phủ sẽ thu thập ý kiến của người dân để đưa ra phương án điều chỉnh lệnh giãn cách xã hội mới.