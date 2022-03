Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc hai ngày liên tiếp vượt 130.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 1/3, Hàn Quốc ghi nhận 138.993 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 138.935 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 58 ca nhập ngoại.Số ca mắc mới đã giảm 633 ca so với một ngày trước, nhưng hai ngày liên tiếp vượt 130.000 ca, cao gấp 1,4 lần so với một tuần trước, gấp 2,4 lần so với hai tuần trước. Cơ quan phòng dịch nhận định làn sóng lây nhiễm lần này sẽ chạm đỉnh vào trung tuần tháng 3, với tối đa 350.00 ca mắc mới một ngày.Số ca tử vong tăng thêm 112 ca, nâng tổng số ca tử vong tăng lên thành 8.170 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,25%. Số ca bệnh nguy kịch tăng thêm 12 ca, thành 727 ca, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 700 ca. Hiện có 792.494 người đang điều trị tại nhà.61,4% dân số đã hoàn thành tiêm vắc-xin mũi ba, tỷ lệ tiêm mũi một là 87,4%, mũi hai là 86,5%.Mặt khác, từ ngày 1/3, Hàn Quốc dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch tại các cơ sở tập trung đông người. Theo đó, người dân dù chưa tiêm phòng vắc-xin cũng có thể tới thăm nom tại các cơ sở y tế, điều dưỡng. Sự kiện trên 50 người, biểu tình cũng không bị áp dụng thẻ thông hành phòng dịch. Các cơ sở tôn giáo có thể tập trung tối đa 299 người.Cũng từ ngày 1/3, trong gia đình nếu có người mắc COVID-19 thì những thành viên còn lại không còn bị cách ly tại nhà bất kể đã tiêm phòng hay chưa, nhưng được khuyến nghị xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) trong vòng 3 ngày sau khi phát hiện ca mắc, và test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 6 và thứ 7.