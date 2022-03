Seoul tham gia vào tuyên bố chung của 11 nước lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sáng ngày 28/2 (giờ Mỹ) đã triệu tập cuộc họp kín về vụ phóng tên lửa, được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) của Bắc Triều Tiên ngày 27/2.Sau khi cuộc họp kết thúc, 11 nước trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Anh và Nhật Bản, đã mở cuộc họp báo ngắn, ra tuyên bố chung lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.Đây là một tuyên bố "ngoài lề" của một số quốc gia, nêu ý kiến chung trong trường hợp Hội đồng bảo an khó đưa ra được tuyên bố chung hoặc tuyên bố Chủ tịch.Đặc biệt, Hàn Quốc từng không tham gia 3 tuyên bố "ngoài lề" vào ngày 10/1 và 20/1, ngày 4/2 năm nay, nhưng đã quyết định tham gia lần này, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang để ngỏ khả năng rút lại cam kết dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Về vụ phóng vừa rồi, miền Bắc cho biết nước này đã thực hiện một thử nghiệm quan trọng liên quan tới vệ tinh trinh sát. Vệ tinh trinh sát sử dụng tên lửa tầm xa để phóng lên vũ trụ, có công nghệ gần như tương tự với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, chỉ cần thay thế vệ tinh bằng đầu đạn. Do vậy, kể cả Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh thì cộng đồng quốc tế vẫn coi đây là động thái khiêu khích chiến lược.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/3 phát biểu Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng dừng hành vi gây căng thẳng và bất ổn, sớm quay trở lại con đường ngoại giao.Quan chức trên khẳng định Chính phủ Hàn Quốc đang trao đổi chặt chẽ với các nước thành viên lớn trong Hội đồng bảo an, trong đó có Mỹ, về tình hình bán đảo Hàn Quốc hiện tại cũng như phương hướng đối phó thời gian tới.