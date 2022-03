Cử tri Hàn Quốc mắc COVID-19 cũng có thể tham gia bỏ phiếu bầu Tổng thống

Photo : YONHAP News

Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc hiện đang là 0,24%, giảm nhiều so với mức 0,6% ở giai đoạn đầu bùng phát biến thể Omicron, gần bằng tỷ lệ tử vong do cúm mùa thường từ 0,1% đến 0,3%. Trong bối cảnh số ca mắc mới tăng vọt hơn 200.000 ca/ngày, chỉ còn một tuần nữa là tới bầu cử Tổng thống, vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay là quyền bỏ phiếu của các cử tri mắc COVID-19.Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định là cử tri mắc COVID-19 cũng có thể thực hiện quyền bỏ phiếu theo Hiến pháp tại cuộc bầu cử Tổng thống 9/3 tới.Chính phủ ngày 16/2 đã sửa đổi Luật Bầu cử, quy định người mắc bệnh truyền nhiễm đang bị cách ly cũng có thể tham gia bầu cử.Theo phương án của Chính phủ, những người mắc COVID-19 sẽ có thể ra ngoài sau 5 giờ chiều ngày 5/3 (ngày thứ hai của đợt bỏ phiếu sớm) và ngày bầu cử chính thức 9/3. Cử tri nhiễm COVID-19 chỉ cần mang theo thẻ căn cước tới điểm bỏ phiếu, trình tin nhắn hướng dẫn ra ngoài hoặc thông báo của cơ quan phòng dịch về việc mắc COVID-19 và cách ly tại nhà cho nhân viên phụ trách bỏ phiếu. Sau đó, cử tri sẽ tiến hành bỏ phiếu tại địa điểm được bố trí riêng.Mặt khác, sau khi liên tục phát sinh trường hợp bệnh nhân COVID-19 là trẻ nhỏ tử vong do không được điều trị kịp thời, Chính phủ đã chỉ định mới 26 bệnh viện chuyên trách điều trị cho các mắc COVID-19 là trẻ em.