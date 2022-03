350 triệu dân số thế giới sẽ thiếu nước nếu nhiệt độ Trái đất tăng 1,5 độ C

Photo : YONHAP News

Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu thuộc Liên hợp quốc (IPCC) ngày 28/2 (giờ địa phương) đã phê chuẩn "Báo cáo Nhóm công tác 2, Báo cáo đánh giá lần 6 về biến đổi khí hậu", trong đó cảnh báo khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 1,5 độ C thì khoảng 350 triệu dân số sinh sống ở các đô thị trên toàn thế giới sẽ rơi vào tình trạng bị thiếu nước.Đặc biệt, các quốc gia châu Á phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch sẽ bị thiệt hại lớn do khí hậu bất thường. Báo cáo trên dự báo tới cuối thế kỷ này, thiệt hại do hạn hán tại các quốc gia châu Á sẽ tăng tối đa 20%.Báo cáo đánh giá khí hậu lần 6 của IPCC gồm tổng cộng 4 báo cáo, trong đó báo cáo của Nhóm công tác 1 với nội dung về căn cứ khoa học biến đổi khí hậu đã được công bố vào tháng 8 năm ngoái.Trong tháng sau sẽ có tiếp báo cáo Nhóm công tác 3 với nội dung về việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Báo cáo tổng hợp của Báo cáo đánh giá lần 6 sẽ được phê chuẩn lần cuối vào tháng 9 năm nay.