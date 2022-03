Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine

Photo : YONHAP News

Phát biểu trong ngày thứ hai của phiên họp đặc biệt khẩn cấp Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình Ukraine ngày 1/3 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Hyun đã lên án mạnh mẽ việc Nga xâm lược Ukraine, và cho biết Seoul đã tham gia vào nghị quyết yêu cầu Nga rút quân của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Đại hội đồng với tư cách là nước đồng đề xuất.Cuộc họp Đại hội đồng đặc biệt khẩn cấp lần này diễn ra theo yêu cầu của các nước phương Tây sau khi nghị quyết của Hội đồng bảo an lên án chiến dịch quân sự và kêu gọi Matxcơva rút quân ngay lập tức đã bị phá sản do Nga, thành viên thường trực từ chối.Đại sứ Cho nhấn mạnh cuộc họp Đại hội đồng lần này diễn ra căn cứ theo nghị quyết “Đoàn kết vì hòa bình” (Uniting for Peace) lập ra vào năm 1950, thời kỳ nổ ra chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Vào thời điểm Liên hợp quốc mới thành lập, Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên được Liên hợp quốc hỗ trợ để đối phó với hành vi xâm lược theo nghị quyết này. Hàn Quốc tồn tại đến ngày nay là nhờ Liên hợp quốc đã ngay lập tức đứng ra trước tiếng kêu cứu của người dân vô tội thời điểm đó.Đây là một ví dụ và minh chứng cho thấy sức mạnh của Liên hợp quốc khi các nước đoàn kết lại để gìn giữ nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.Đây cũng chính là lý do mà phái đoàn đại diện Hàn Quốc không coi chiến sự tại Ukraine là bi kịch của một nước xa xôi, mà thay vào đó là thể hiện lòng đoàn kết hướng tới người dân Ukraine, cũng như niềm hy vọng tại Liên hợp quốc.Đại sứ Cho nhấn mạnh cuộc chiến này là lựa chọn của Nga, đồng thời lên án bất kỳ hành động xâm hại nghiêm trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các nước thành viên nói chung. Quan điểm trên tương tự với lập trường của các nước phương Tây.Ông Cho cho rằng Nga sẽ phải “trả giá ngay lập tức” về quyết định công nhận độc lập đối với Cộng hòa Donetsk (DPR) và Cộng hòa Luhansk (LPR) tự xưng của lực lượng quân ly khai thân Nga ở Donbas, miền Đông Ukraine. Đại sứ Hàn Quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Matxcơva tăng cường tư thế cảnh giác cho đơn vị vận hành vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi nước này theo đuổi các biện pháp ngoại giao, kiềm chế các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.Tiếp đó, Đại sứ Cho bày tỏ lo ngại sâu sắc trước thông tin có người thương vong ở Ukraine, số người sơ tán tăng mạnh và cơ sở hạ tầng tư nhân bị phá hủy. Seoul cam kết sẽ tăng hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.Nghị quyết của Đại hội đồng Liên họp quốc dự kiến sẽ được thông qua một cách dễ dàng sau khi tiến hành biểu quyết vào ngày 2/3. Khác với nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nghị quyết của Đại hội đồng không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng mục tiêu của Mỹ là tập hợp càng nhiều phiếu tán thành càng tốt để nhấn mạnh sự cô lập của Nga trên trường quốc tế.