Doanh số bán lẻ ô tô Hyundai tại Mỹ tháng 2 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Công ty bán lẻ ô tô Hyundai tại Mỹ (HMA) ngày 1/3 (giờ địa phương) cho biết doanh số bán lẻ ô tô của hãng tại thị trường Mỹ trong tháng 2 tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức cao kỷ lục chỉ xét riêng tháng 2.Tổng doanh số ô tô tháng vừa qua tại Mỹ bao gồm cả bán lẻ và bán cho doanh nghiệp là 52.424 chiếc, tăng 8% so với một năm trước.Doanh số bán của mẫu xe Tucson tăng 37%, Palisade tăng 17% và Venue tăng 16%, đều đã lập kỷ lục mới về doanh số tháng 2.Công ty bán lẻ ô tô Hyundai tại Mỹ cho biết dòng xe thể thao đa dụng (SUV) của Hyundai đang được người tiêu dùng Mỹ công nhận. Công ty có kế hoạch tiếp tục mở rộng thị phần và đà tăng trưởng.Bên cạnh đó, doanh số bán ô tô Kia tại thị trường Mỹ trong tháng 2 đạt 49.182 chiếc, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Công ty bán lẻ ô tô Kia tại Mỹ (KA) cho biết doanh số các mẫu xe điện trong tháng 2 tăng 181% so với mức cao kỷ lục của tháng 9 năm ngoái.