“Tạm dừng thẻ thông hành phòng dịch để tập trung cho đối tượng có nguy cơ cao”

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 2/3, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết quyết định tạm dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19) tại các loại hình cơ sở tập trung đông người được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đến "được và mất" trong việc ứng phó với biến thể Omicron.Phát biểu trên của Thủ tướng Kim được đưa ra trong bối cảnh có nhiều tranh cãi về việc Chính phủ cho tạm dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch.Thủ tướng giải thích tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại Hàn Quốc hiện đang ở mức cao nhất trên thế giới, cùng với đó là nhiều phán quyết của Tòa án về vấn đề này đã khiến người dân hiểu nhầm. Chính phủ nhận thấy điều quan trọng nhất ở thời điểm này là cần giảm gánh nặng cho bộ phận hành chính tại trung tâm y tế và tập trung bảo hộ cho nhóm có nguy cơ rủi ro cao.Liên quan đến việc sửa đổi lệnh giãn cách xã hội, ông Kim cho biết sẽ phân tích chặt chẽ tình hình phòng dịch hiện nay, thảo luận về tính cần thiết của việc sửa đổi lệnh giãn cách xã hội dựa trên mục tiêu là đối phó với biến thể Omicron để đưa ra quyết định.Thủ tướng Kim nhấn mạnh tháng 3 sẽ là thời điểm quyết định quan trọng trong công tác phòng dịch COVID-19 kéo dài hơn hai năm qua. Trong tháng này, công tác phòng dịch phải tốt thì mới có thể đẩy nhanh lộ trình khôi phục đời sống thường nhật.Trên thực tế, số ca tử vong và nguy kịch do dịch COVID-19 đang tăng gấp đôi mỗi tuần trong khi số ca nhiễm gần chạm đến đỉnh. Không loại từ khả năng làn sóng lây nhiễm sẽ lan rộng do người dân sẽ có nhiều hoạt động hơn khi thời tiết sang xuân, học sinh bắt đầu học kỳ mới.Ông Kim cho biết người dân không được lơ là phòng dịch nhưng cũng không nên quá sợ hãi. Chính phủ sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để đạt mục tiêu giảm thiểu số ca nguy kịch và tử vong.Cụ thể, Chính phủ sẽ khẩn trương triển khai tiêm vắc-xin mũi 4 cho người cao tuổi tại bệnh viện và cơ sở điều dưỡng, sử dụng vắc-xin Novavax để tiêm phòng cho người chưa tiêm chủng. Chính phủ sẽ tăng tốc độ xét nghiệm và mở rộng kê thuốc điều trị cho nhóm có nguy cơ cao như người trên 60 tuổi và người có bệnh lý nền ngoài 45 tuổi.Ngoài ra, Chính phủ đang thúc đẩy tăng cường hệ thống ứng phó y tế cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và bệnh nhân lọc máu bị ảnh hưởng do tình hình cấp cứu liên quan đến dịch COVID-19.Thủ tướng khẳng định việc tạm dừng thẻ thông hành phòng dịch không đồng nghĩa với việc giảm tầm quan trọng của việc tiêm phòng. Tiêm chủng vẫn là vũ khí mạnh nhất để đối phó với biến thể Omicron.