Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hai tháng đầu năm giảm 8,5%

Photo : YONHAP News

Tổng cục Thống kê Việt Nam ngày 2/3 cho biết trong hai tháng đầu năm 2022, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD, giảm 8,5% so với một năm trước.Cùng khoảng thời gian này, số lượng dự án đầu tư mới là 183 dự án, tăng 45,2%. Tuy nhiên, tổng giá trị các dự án này chỉ đạt 631 triệu USD, giảm tới 80,9% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, nước đầu tư nhiều nhất là Singapore, với giá trị đầu tư đạt 222 triệu USD, sau đó tới Hong Kong 112 triệu USD.Trong năm ngoái, Việt Nam thu hút được 31,15 tỷ USD đầu tư nước ngoài, tăng 9,2% so với năm 2020.Mặt khác, trong năm 2021 có 1.942 dự án đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam, tăng 30,3% so với một năm trước. Tổng giá trị đầu tư nước ngoài bao gồm cả các dự án mới, dự án tăng vốn, mua bán và sáp nhập, mua cổ phần. Trên thực tế, số dự án đầu tư mới năm ngoái là 361 dự án, giảm tới 40% so với một năm trước, được phân tích là do môi trường kinh doanh Việt Nam xấu đi trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Giá trị đầu tư của doanh nghiệp Hàn đạt 4,95 tỷ USD, cao hơn mức 3,94 tỷ USD năm 2020, nhờ dự án tăng vốn quy mô lớn, như của hãng LG Display.