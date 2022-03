Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ukraine tạm dừng hoạt động

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/3 cho biết Đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine Kim Hyung-tae cùng toàn bộ nhân viên Đại sứ quán làm việc tại thủ đô Kiev đang sơ tán tới khu vực an toàn hơn. Ngoài ra, 6 công dân Hàn Quốc khác mong muốn rời khỏi thủ đô Kiev cũng đang di chuyển cùng các nhân viên Đại sứ quán.Bộ Ngoại giao giải thích tình hình uy hiếp quân sự tại thủ đô Kiev đang dâng cao, Đại sứ quán khó có thể thực hiện được chức năng và đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên, nên đã quyết định sơ tán tới nơi khác. Khi tình hình ổn định trở lại, Đại sứ quán sẽ nối lại nghiệp vụ tại một khu vực khác an toàn hơn thuộc Ukraine.Theo đó, các nghiệp vụ của Đại sứ quán, như cấp thị thực, đã bị tạm dừng. Trường hợp người dân muốn cấp visa khẩn cấp có thể gọi điện tới Đại sứ quán Hàn Quốc ở các nước lân cận như Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia để được hướng dẫn. Bộ Ngoại giao cho biết văn phòng tạm thời ở thành phố Lviv và Chernivtsi sẽ vẫn duy trì nghiệp vụ hỗ trợ công dân.Trong thời gian các nhân viên Đại sứ quán đang di chuyển, người dân nếu muốn liên lạc khẩn cấp với Đại sứ quán có thể gọi tới số điện thoại nóng (+380-95-119-0404, +380-95-121-0404) hoặc Tổng đài lãnh sự Bộ Ngoại giao (+82-2-3210-0404).