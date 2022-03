Số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục lập mức cao kỷ lục mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 3/3, Hàn Quốc ghi nhận 198.803 ca mắc COVID-19 mới, giảm 20.438 ca so với một ngày trước. Trong đó, có 198.749 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 54 ca ngoại nhập.Xét theo địa phương, tỉnh Gyeonggi đứng đầu cả nước với 51.941 ca mắc mới, sau đó tới thủ đô Seoul 43.675 ca, thành phố Incheon 15.964 ca, thành phố Busan 14.258 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 11.942 ca.Số ca nguy kịch tăng thêm 4 ca, thành 766 ca. Số ca tử vong tăng 128 ca, thành 8.394 ca, tỷ lệ tử vong là 0,23%. Con số 128 ca tử vong là mức cao kỷ lục kể từ đầu dịch, nhiều hơn 14 ca so với kỷ lục trước đó là 114 người vào ngày 28/2. Trong vòng một tuần qua đã có 705 người tử vong do COVID-19.Trên cả nước có 857.132 người đang điều trị tại nhà, tăng hơn 36.000 người so với một ngày trước. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc đạt khoảng 50,7%.Tỷ lệ dân số đã tiêm phòng vắc-xin mũi ba đạt 61,5%, tính riêng người trên 18 tuổi là 71,3%.Trong một tin liên quan, 1,25 triệu liều vắc-xin COVID-19 của hãng dược Moderna mà Chính phủ Hàn Quốc ký hợp đồng đặt mua đã được xuất xưởng khỏi nhà máy của hãng dược phẩm sinh học Samsung Biologics ở khu đô thị mới Songdo, thành phố Incheon, vào lúc 4 giờ chiều ngày 3/3. Samsung Biologics là đơn vị được Moderna ký hợp đồng ủy thác sản xuất vắc-xin trong nước.Theo đó, tính đến ngày 3/3, trong số 150,44 triệu liều vắc-xin mà Chính phủ đặt mua trong năm nay, có 12,19 triệu liều đã được nhập vào trong nước. 138,25 triệu liều còn lại sẽ được tuần tự nhập về trong thời gian tới. Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với các hãng dược để đảm bảo nguồn cung vắc-xin một cách ổn định.