GNI bình quân đầu người năm 2021 của Hàn Quốc vượt 35.000 USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/3 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 35.168 USD, tăng 10,3% so với năm 2020 (31.755 USD).GNI bình quân đầu người sau khi tăng lên 33.564 USD vào năm 2018 đã giảm hai năm liên tiếp. Tuy nhiên, trong năm ngoái, Hàn Quốc dần thoát khỏi cú sốc từ đại dịch COVID-19, cộng với việc tỷ giá hối đoái won/USD giảm 3% đã kéo GNI tăng trở lại.Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý IV năm ngoái tăng 1,2%, cao hơn 0,1% so với số liệu sơ bộ trước đó. Tỷ lệ tăng trưởng cả năm đạt 4%, tương tự số liệu công bố tháng 1.Trong quý IV năm ngoái, xuất khẩu tăng 5% chủ yếu nhờ các mặt hàng chíp bán dẫn, than đá, chế phẩm dầu mỏ. Tiêu dùng tư nhân tăng 1,6% nhờ sự gia tăng tiêu dùng dịch vụ như văn hóa giải trí, nhà hàng khách sạn, quần áo.GDP danh nghĩa phản ánh biến động vật giá đạt 2.057.400 tỷ won (1.709,37 USD), tăng 6,4% so với một năm trước, nhưng do tỷ giá won/USD giảm 3% bình quân của cả năm nên khi quy đổi sang đồng USD thì GDP danh nghĩa tăng 9,7%.