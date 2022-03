Dự báo Hàn Quốc thiếu 14.000 nhân lực IT trong năm nay

Photo : YONHAP News

Một vấn đề nóng đang nổi lên gần đây là việc công ty Meta, một hãng công nghệ thông tin (IT) của Mỹ đang điều hành mạng xã hội Facebook, đã "cướp" hơn 100 nhân lực phát triển của hãng Apple trong năm ngoái. Đây là một trường hợp điển hình cho cuộc chiến tranh giành nhân tài đang diễn ra giữa các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu.Hiện tượng thiếu nhân lực phát triển IT cũng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn tại Hàn Quốc. Do thiếu nhân lực phát triển nên nhiều công ty công nghệ thông tin đang nỗ lực thỏa mãn điều kiện yêu cầu của ứng viên, như cho phép họ làm việc hoàn toàn từ xa. Thậm chí, các công ty còn chiêu mộ nhà phát triển sống tại nước ngoài, như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong, cho họ làm việc từ xa với thời gian làm việc linh hoạt.Ngoài ra, do không thể tuyển dụng nhân lực IT mới, nhiều công ty lựa chọn đào tạo lại về công nghệ thông tin cho các nhân viên lớn tuổi để họ đảm nhận các công việc liên quan tới dữ liệu lớn.Gần đây, nhiều ngành công nghiệp được ứng dụng công nghệ IT như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nên nhu cầu về nhân lực công nghệ thông tin đang gia tăng mạnh. Có phân tích cho thấy trong năm nay, Hàn Quốc sẽ thiếu khoảng hơn 14.000 nhân lực IT.Trưởng Phòng chính sách tuyển dụng thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) Kim Yong-choon chỉ ra rằng về ngắn hạn, các doanh nghiệp cần nới lỏng quy định về thời gian làm việc với các nhân lực IT cao cấp. Về dài hạn, Chính phủ cần giảm nhẹ quy chế về chuyên ngành đại học, xây dựng một hệ thống giáo dục có thể bồi dưỡng lượng lớn nhân lực IT.