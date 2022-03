Nới lỏng thời gian hoạt động kinh doanh tới 11 giờ tối từ 5/3

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 4/3, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Jeon Hae-cheol cho biết Chính phủ quyết định nới lỏng thời gian hoạt động của 12 loại hình cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê, phòng karaoke, cơ sở thể thao trong nhà đến 11 giờ tối thay vì 10 giờ tối như hiện nay, bắt đầu từ 5/3. Số người tụ tập tối đa vẫn được giữ nguyên là 6 người. Lệnh giãn cách xã hội điều chỉnh lần này sẽ được áp dụng đến ngày 20/3.Ông Jeon giải thích có nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh lệnh giãn cách xã hội sao cho phù hợp với hệ thống phòng dịch sửa đổi, quản lý tập trung vào nhóm có nguy cơ rủi ro cao. Trên thực tế, cơ quan phòng dịch đã xem xét và cho thực hiện các biện pháp mới như dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch, miễn cách ly đối với người nhà của bệnh nhân COVID-19. Hơn nữa, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vẫn đang gặp khó khăn chồng chất bất chấp Chính phủ mở rộng hỗ trợ thiệt hại và nới lỏng giãn cách.Tính đến 0 giờ ngày 5/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 266.853 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 266.771 ca phát sinh trong cộng đồng, 82 ca ngoại nhập. Thêm 186 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,22%. Công suất vận hành giường cho ca bệnh nặng đạt khoảng 50%.Dựa vào con số trên, Chính phủ nhận định mặc dù công suất giường dành cho bệnh nhân nặng đã tăng lên ngưỡng 50%, song tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh nhân trở nặng vẫn đang ở ngưỡng có thể quản lý ổn định.Bộ trưởng Jeon cho biết Chính phủ đang củng cố hệ thống y tế cấp cứu để chuẩn bị cho nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các trường hợp đặc biệt như cấp cứu bệnh nhi, sinh đẻ và bệnh nhân lọc máu.Cơ quan phòng dịch có kế hoạch tiếp tục bổ sung thêm giường áp lực âm, giường bệnh cách ly, nâng cao hiệu quả bằng cách vận hành giường bệnh 24/24 giờ và giảm thời gian nhập viện.