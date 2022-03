Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo công dân tại Nga chú ý an toàn

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/3 đã đăng thông báo trên trang chủ du lịch nước ngoài an toàn, đề nghị người dân đang lưu trú tại Nga hoặc dự định đến nước này cần đặc biệt lưu ý về an toàn trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Nga-Ukraine và các nước lớn trên thế giới áp lệnh trừng phạt kinh tế lên Matxcơva.Bộ Ngoại giao nhấn mạnh công dân Hàn đang sinh sống tại Nga phải mang theo hộ chiếu khi ra ngoài, tránh đi đến nơi đông người hoặc ra ngoài vào tối muộn. Được biết, có khoảng 5.000 người Hàn Quốc đang lưu trú tại Nga.Gần đây, các cuộc biểu tình phản đối cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra tại các thành phố lớn của Nga và một số quốc gia đã ra lệnh cấm du lịch hoặc khuyến nghị công dân sơ tán khỏi Nga.Mặt khác, Bộ Ngoại giao cho biết tính đến 3 giờ chiều ngày 3/3 (giờ địa phương), số công dân Hàn Quốc còn ở lại Ukraine là 38 người, giảm 4 người so với thống kê một ngày trước. 4 công dân này đã di chuyển đến các nước lân cận như Romania. 12 trong số 38 người có kế hoạch xem xét tình hình rồi rời khỏi nước này. 26 người còn lại có nguyện vọng ở lại.