Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 3,7%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 2 do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 4/3, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng trước đạt 105,3 điểm, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đà tăng 3% 5 tháng liền kể từ tháng 10 năm 2021.Giá các mặt hàng công nghiệp tăng 5,2%, đặc biệt giá dầu tăng mạnh 19,4%. Giá thực phẩm chế biến tăng 5,4%. Giá sản phẩm nông nghiệp như nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 1,6%, mức tăng giảm so với hai tháng trước. Giá các mặt hàng dịch vụ tăng 3,1%, trong đó dịch vụ cá nhân như giá ăn ngoài tăng 4,3%.Chính phủ đã mở Hội nghị Bộ trưởng liên quan đến vật giá, đưa ra đối sách ổn định giá cả. Trước tiên, Chính phủ sẽ gia hạn quy định giảm 20% thuế xăng dầu dự kiến kết thúc vào cuối tháng 4, bãi bỏ hạn ngạch thuế quan đối với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tới cuối tháng 7. Nếu giá dầu quốc tế tiếp tục leo thang, Chính phủ sẽ xem xét phương án tăng hạn mức miễn giảm thuế xăng dầu. Đối tượng miễn hạn ngạch thuế quan cũng sẽ được mở rộng ra các mặt hàng bị ảnh hưởng nguồn cung do căng thẳng quân sự Nga-Ukraine như lúa mạch.Đối với các mặt hàng trọng tâm trong quy trình sản xuất chíp bán dẫn như Neon và Krypton, Chính phủ sẽ quyết định có áp dụng dỡ bỏ hạn ngạch thuế quan hay không sau khi xem xét tình hình cung cầu vào giữa tháng 3.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki nhận định các biện pháp của Chính phủ có thể ổn định vật giá song vẫn còn hạn chế, do đó các ngành công nghiệp liên quan cần tham gia vào các nỗ lực chung nhằm ổn định giá cả hàng hóa như điều chỉnh thời điểm tăng giá và mức tăng.