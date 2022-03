Photo : YONHAP News

Viện Kinh tế Đức (IW) ngày 3/3 (giờ địa phương) công bố báo cáo "Hai năm đại dịch: Người chiến thắng, kẻ thất bại là ai", trong đó phân tích thành tích kinh tế của 19 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) so với trước khi bùng phát dịch COVID-19. Hàn Quốc được xếp vào nhóm dẫn đầu sau Đan Mạch và Thụy Điển.Trong báo cáo này, Viện Kinh tế Đức so sánh, phân tích sự biến động 7 chỉ số là Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát, thu nhập hộ gia đình, đầu tư, tỷ lệ nợ trên GDP, giá cổ phiếu của các quốc gia trong năm 2021 so với quý IV/2019.Về GDP thực tế, một nửa trong số 19 nước có GDP tăng trưởng bất chấp đại dịch, nhưng có sự cách biệt lớn. Đan Mạch có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất đạt 5,2%, sau đó tới Na Uy 3,4%, Ba Lan 3,2%, Mỹ 3,1%, Hàn Quốc 2,8%, Hà Lan 2,9%.Đặc biệt, viện nghiên cứu này đánh giá Hàn Quốc là một cường quốc xuất khẩu, nhờ ngành công nghiệp chíp bán dẫn với năng lực cạnh tranh cao mà Seoul đã được hưởng lợi từ tình trạng khan hiếm chíp bán dẫn toàn cầu, đạt được tăng trưởng mạnh mẽ.Ngược lại, các nước như Tây Ban Nha lại tăng trưởng -4%, Đức -1,5%, Ý -0,5%, Anh -0,4%, Nhật Bản 0,2%, vẫn chưa khôi phục được quy mô kinh tế về mức tương tự trước khi bùng phát đại dịch.Tỷ lệ thất nghiệp của Hy Lạp giảm 3%, Áo giảm 1,3%, Đan Mạch giảm 0,7%, Hàn Quốc giảm 0,5% so với trước đại dịch. Các nước khác lại có tỷ lệ thất nghiệp tăng như Thụy Điển tăng 1,3%, Canada 1,1%, Mỹ 0,9%.Về thu nhập hộ gia đình thực tế, Canada tăng 7,5%, Ba Lan tăng 6,7%, Mỹ tăng 5,5%, Đan Mạch tăng 2,8%, Hàn Quốc tăng 2,2%. Ngược lại, Tây Ban Nha giảm 5,5%, Ý giảm 3,5%.Viện Kinh tế Đức đánh giá các quốc gia có tổ chức tốt, tự do như Đan Mạch, Thụy Điển và Hàn Quốc đã có thành tích kinh tế tốt. Trong khi đó, các nước như Tây Ban Nha, Anh, Nhật Bản, Đức lại có thành tích kém hơn trong đại dịch.