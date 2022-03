Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 khai mạc tối ngày 4/3

Photo : YONHAP News

Lễ khai mạc Thế vận hội người khuyết tật mùa đông Paralympic Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra vào 9 giờ tối ngày 4/3 (giờ Hàn Quốc) tại sân vận động quốc gia Bắc Kinh (còn gọi là sân vận động "Tổ chim"). Paralympic mùa đông Bắc Kinh kéo dài trong 10 ngày cho đến ngày 15/3.Paralympic mùa đông năm nay có chủ đề tương tự Olympic mùa đông Bắc Kinh là "Cùng nhau hướng đến tương lai" (Together for a Shared Future), được tiến hành tại các thành phố là Bắc Kinh, Diên Khánh và Trương Gia Khẩu.Paralympic lần này thu hút khoảng 1.500 vận động viên đến từ 50 quốc gia, tham gia tranh tài ở 6 bộ môn với tổng cộng 78 huy chương vàng. 6 bộ môn tranh tài gồm trượt truyết đổ đèo (Alpine skiing), trượt ván tuyết (Snowboarding), trượt tuyết băng đồng (Cross-country skiing), hai môn phối hợp trượt tuyết và bắn súng (Biathlon), khúc côn cầu trên băng (Ice hockey), bi đá trên băng xe lăn (Wheelchair curling).82 người gồm 32 vận động viên và 50 thành viên ban huấn luyện đại diện cho Hàn Quốc ngày 25/2 đã đến Bắc Kinh để tham dự sự kiện thể thao lần này và đang tập huấn thích ứng với môi trường thi đấu. Các vận động viên sẽ tranh tài ở tất cả 6 bộ môn, đặt mục tiêu giành được hai huy chương đồng.Trong khi đó, có khoảng 20 vận động viên thuộc đoàn thể thao Ukraine sẽ tham dự Paralympic lần này.Các vận động viên Nga và Belarus bi cấm thi đấu do chịu lệnh trừng phạt của giới thể thao quốc tế đối với hành vi xâm lược Ukraine của Nga. Ban đầu, vận động viên hai nước này được phép tham dự Thế vận hội với tư cách là vận động viên trung lập, song Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) đã nhóm họp và tuyên bố cấm các vận động viên của hai nước này tham gia thi đấu.