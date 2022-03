Youn Yuh-jung và Jung Ho-yeon lọt danh sách những phụ nữ có sức ảnh hưởng tới ngành giải trí toàn cầu

Photo : YONHAP News

Trước thềm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, tạp chí Variety (Mỹ) ngày 2/3 (giờ địa phương) công bố danh sách "Những phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn tới ngành giải trí toàn cầu" (Women That Have Made an Impact in Global Entertainment).Trong danh sách này có tên nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh-jung tham gia phim điện ảnh "Minari" (được biết đến với tên gọi "Khát vọng đổi đời" tại Việt Nam) và nữ diễn viên Jung Ho-yeon, Kim Joo-ryeong tham gia sê-ri phim "Trò chơi con mực" (Squid Game) chiếu trên Netflix.Bài báo còn đăng kèm ảnh của nữ diễn viên Youn Yuh-jung, cùng nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion và nữ diễn viên người Anh Ruth Negga.Tờ Variety đánh giá bà Youn đã có một sự nguyệp tuyệt vời hơn 40 năm qua, nhưng phải tới khi bà trình làng Hollywood với tác phẩm điện ảnh "Minari" vào năm 2021 thì nước Mỹ mới chú ý tới bà. Nhân vật người bà Sun-ja mà nữ diễn viên đảm nhận đã trở thành một nhân vật "hấp dẫn không thể chối từ" với tất cả khán giả.Trong năm ngoái, bà Youn đã gặt hái giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Oscar, cùng nhiều giải thưởng khác, chứng minh "Minari" là xuất phát điểm mới cho nữ diễn viên.Ngoài ra, tờ tạp chí Mỹ giới thiệu Jung Ho-yeon là nữ diễn viên kiêm người mẫu đang sở hữu 23 triệu lượt theo dõi trên Instagram, gần đây đã nhận giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG).