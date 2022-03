Số người yêu thích văn hóa Hallyu trên thế giới tăng 17 lần trong 10 năm

Photo : YONHAP News

Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) ngày 3/3 đã công bố báo cáo “Thực trạng làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) toàn cầu 2021”.Theo kết quả khảo sát với 150 cơ quan ngoại giao tại nước ngoài, tính đến cuối năm 2021, số người hâm mộ Hallyu tại 116 quốc gia trên thế giới là 156,6 triệu người, tăng gấp 17 lần so với năm 2012 (9,26 triệu người), thời điểm bắt đầu tiến hành khảo sát liên quan. Con số này cũng tăng 29% so với kết quả khảo sát năm 2020, lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 triệu người.Số người hâm mộ Hallyu được tính toán dựa trên số thành viên trên các cộng đồng trực tuyến liên quan đến văn hóa Hàn Quốc, hội viên câu lạc bộ, hội viên trên mạng xã hội, số người đăng ký trên các website bán album K-pop có những hoạt động liên quan đến các từ khóa như âm nhạc, phim truyền hình, chương trình giải trí, du lịch, ẩm thực, tiếng Hàn, làm đẹp, văn học, thể thao điện tử (e-sports), văn hóa truyền thống, truyện trang mạng (webtoon) và môn võ Taekwondo.Nhóm nghiên cứu cho biết số người hâm mộ Hallyu tăng trưởng nhanh chóng bất chấp nhiều yếu tố gây bất lợi như Nhật Bản tẩy chay Hallyu, Trung Quốc ra lệnh cấm làn sóng văn hóa Hàn Quốc, hay như đại dịch COVID-19. Điều này đã xóa bỏ lo ngại về việc cơn sốt Hallyu bị thu hẹp. Số fan hâm mộ văn hóa Hàn Quốc tại Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Philippines và Australia ngày càng tăng. Đặc biệt, fan hâm mộ ở châu Mỹ như Mỹ, Canada và Argentina đạt 20.888 người, tăng đến 102% so với năm ngoái.Kết quả này phản ánh tên tuổi của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) với thành tích càn quét Top đầu bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ Billboard, phim truyền hình K-drama cũng đang nhận được sự yêu mến trên toàn thế giới khi “Trò chơi con mực” (Squid game) chiếm vị trí số 1 trên ứng dụng Netflix tại 84 quốc gia và vùng lãnh thổ.Số người hâm mộ Hallyu tại khu vực châu Phi và Trung Đông như Ai Cập, Ả-rập Xê-út và Jordan đạt 2,33 triệu người, tăng 92% so với năm 2020. Báo cáo chỉ ra rằng các hội nhóm về Hallyu tại khu vực này ít hoạt động tích cực do khả năng tiếp cận mạng internet thấp và rào cản về văn hóa, tôn giáo cao. Đây là khu vực có triển vọng số người hâm mộ Hallyu tăng trưởng cao trong thời gian tới do có nhiều quốc gia được đưa vào thống kê lần này như Ghana, Palestine và Cameroon.Châu Âu là khu vực duy nhất có số fan Hallyu giảm 8,8%, từ 15,06 triệu người vào năm 2020 xuống còn 9,63 triệu người trong năm 2021.