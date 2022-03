Hàn Quốc phát sinh các vụ cháy rừng quy mô lớn ở tỉnh Bắc Gyeongsang và tỉnh Gangwon

Photo : YONHAP News

Vào lúc 11 giờ 17 phút sáng ngày 4/3, một vụ cháy rừng đã phát sinh ở khu vực huyện Uljin, tỉnh Bắc Gyeongsang. Có lúc, vụ cháy còn lan đến gần nhà máy điện hạt nhân Hanul số 2 và số 3.Đến 5 giờ 40 phút chiều cùng ngày, gió thổi mạnh đã khiến vụ cháy lan sang đến gần khu vực dự trữ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) ở thành phố Samcheok, tỉnh Gangwon.Đã có 6.126 người dân thuộc 35 ngôi làng ở huyện Uljin và thành phố Samcheok đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Hiện vẫn còn 673 người chưa thể trở về nhà. Vụ cháy đã làm thiệt hại 158 căn nhà và cơ sở vật chất, trong đó có 116 nhà dân bị thiêu rụi. Ngoài ra, tuyến đường quốc lộ số 7 hướng từ thành phố Samcheok đi huyện Uljin cũng bị chặn toàn bộ.Cơ quan quản lý rừng ngày 5/3 cho biết quy mô khu vực bị ảnh hưởng do vụ cháy rừng lần này là 6.066 ha, tương đương diện tích của 8.496 sân bóng đá gộp lại, trong đó khu vực bị ảnh hưởng ở huyện Uljin là 5.570 ha, thành phố Samcheok là 496 ha.Hiện tại, các vụ cháy rừng cũng đang liên tiếp xuất hiện ở cả thành phố Gangneung và huyện Yeongwon thuộc tỉnh Gangwon. Vào lúc 1 giờ 20 phút rạng sáng ngày 5/3, lửa từ một vụ cháy nhà dân ở xã Okgye, thành phố Gangneung đã lan sang vùng núi lân cận, khiến hơn 10 cư dân trong khu vực phải sơ tán. Trước đó, vào 10 giờ 10 phút đêm ngày 4/3, một vụ cháy rừng ở xã Seongsan, thành phố Gangneung cũng đã khiến hơn 50 hộ gia đình phải di chuyển đến khu vực an toàn. Một vụ cháy rừng khác ở khu vực huyện Yeongwon phát sinh vào trưa ngày 4/3 hiện cũng chưa thể dập tắt do ở khu vực hiểm trở kèm với gió thổi mạnh.Các địa phương trên hiện đã ban cảnh báo chú ý gió mạnh và cảnh báo chú ý thời tiết khô hanh, với độ ẩm chỉ ở mức 36%, sức gió mạnh tầm 5m/s, có lúc lên tới 19m/s.Chính phủ đã tuyên bố "khu vực thảm họa" đối với tỉnh Gangwon và tỉnh Bắc Gyeongsang, đồng thời huy động nhân lực và thiết bị, nỗ lực dập tắt các vụ cháy rừng.