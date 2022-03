Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc được dự đoán đạt đỉnh vào ngày 9/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 6/3, Hàn Quốc ghi nhận 243.628 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm khoảng 10.000 ca so với một ngày trước, song nhiều hơn 80.000 ca so với một tuần trước.Số ca bệnh nguy kịch là 885 ca, hai ngày liên tiếp trên ngưỡng 800 ca. Công suất giường cho ca bệnh nặng trên toàn quốc là 56%. Khoảng 1,12 triệu người đang điều trị tại nhà, trong đó khoảng 172.000 người là bệnh nhân trên 60 tuổi và người có bệnh lý nền cần tập trung quản lý. Thêm 161 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,2%.Các chuyên gia nhận định số ca nhiễm biến thể Omicron sẽ lên tới đỉnh điểm là vào khoảng ngày 9/3. Nếu số ca nhiễm vào ngày này thấp hơn 300.000 ca thì xu hướng đã cho thấy có dấu hiệu giảm vào gần đạt tới đỉnh.Mặt khác, từ ngày 7/3, công dân Hàn Quốc được miễn giấy xác nhận âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) khi nhập cảnh từ nước ngoài trong trường hợp đã kết thúc cách ly sau khi nhiễm bệnh từ 10 đến 40 ngày trước khi khởi hành từ nước ngoài. Thay vào đó, nhóm đối tượng này cần nộp giấy thông báo cách ly và giấy thông báo dỡ bỏ cách ly để xác nhận ngày nhiễm bệnh.