Giới doanh nghiệp Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn do lệnh cấm vận với Matxcơva

Doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu sang Nga hay Ukraine đang ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán hoặc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu do lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế với Matxcơva.Một doanh nghiệp điện tử trong nước đang gặp khó khăn trong việc nhận số tiền thanh toán còn lại từ đối tác lên tới 300 triệu won (244.700 USD) do Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế của Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT).Đại diện doanh nghiệp cho biết ngân hàng mà đơn vị này sử dụng dịch vụ thanh toán thuộc danh sách bị cấm vận, nên phía đối tác trả lời không thể thanh toán qua ngân hàng đó. Do khó tiếp cận đồng USD, nên phía đối tác đang tìm kiếm phương án thanh toán bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc hoặc đồng yen Nhật Bản.Một doanh nghiệp khác xuất khẩu bếp ga mini sang Ukraine bằng đường thủy, nhưng do cảng biển của Ukraine đang bị chặn, doanh nghiệp này phải chuyển hàng tới quốc gia lân cận là Thổ Nhĩ Kỳ, để vận chuyển tiếp bằng đường bộ, nhưng ngay cả đường bộ cũng đang bị chặn. Hàng hóa của một doanh nghiệp xuất khẩu khác cũng đã phải "quay đầu" do tình trạng phong tỏa tại Ukraine.Các công ty vận tải lớn trên toàn thế giới đang dừng vận chuyển hàng hóa tới Nga, nên tình trạng gián đoạn vận tải dự kiến sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu hàng điện tử sang Ukraine cho biết công ty này đã giao hàng, nhưng hàng hóa không thể vận chuyển vào Ukraine, phải trả về.Kể từ sau khi Nga tấn công Ukraine, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) đã nhận hơn 400 ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp, trong đó có hơn một nửa là về vấn đề thanh toán tiền hợp đồng, hơn 30% là về vấn đề vận chuyển hàng hóa.Giám đốc Trung tâm tư vấn xúc tiến nước ngoài thuộc KOTRA Lee Ji-hoon cho biết trung tâm tư vấn hiện đang làm việc cả tuần, không có ngày nghỉ, để giải đáp ngay lập tức vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời thiết lập hệ thống trả lời 24/24 giờ cho doanh nghiệp.Chính phủ Hàn Quốc đang hỗ trợ tài chính quy mô 2.000 tỷ won (1,63 tỷ USD) cho các doanh nghiệp bị thiệt hại từ các lệnh trừng phạt tài chính với Nga.