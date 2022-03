Doanh nghiệp, người dân Hàn Quốc quyên góp, khắc phục thiệt hại vụ cháy rừng vùng duyên hải phía Đông

Photo : YONHAP News

Các tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền các cấp tại Hàn Quốc đang xúc tiến công tác hỗ trợ quyên góp tiền và vật phẩm để giúp đỡ người dân và khắc phục thiệt hại do các vụ cháy rừng ở vùng duyên hải phía Đông.Tập đoàn ô tô Hyundai ngày 6/3 công bố đã quyên góp 5 tỷ won (4,07 triệu USD) cho Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge (Cầu nối hy vọng) nhằm khắc phục thiệt hại do vụ cháy rừng tại huyện Uljin (tỉnh Bắc Gyeongsang) và tỉnh Gangwon.Tập đoàn tài chính KB đã quyết định chuyển 1 tỷ won (815.727 USD) tiền ủng hộ để khắc phục thiệt hại và cứu trợ nạn nhân. Ngân hàng Kookmin triển khai cho vay đặc biệt với người dân trong phạm vi bị thiệt hại.Công ty viễn thông SK Telecom đã hỗ trợ dịch vụ mạng wifi, truyền hình internet (IPTV), sạc điện thoại di động tại nơi sinh hoạt tạm thời cho người dân và hỗ trợ các đồ dùng cần thiết như nước uống, chăn mền và túi sưởi. Công ty viễn thông KT cũng lắp xe thu phát tín hiệu di động đến các địa điểm người dân đến sơ tán, lắp thêm 5 thiết bị wifi, cử khoảng 200 nhân viên đến hiện trường để hỗ trợ người dân. Hãng viễn thông LG U+ đã đưa 30 nhân sự đến kiểm tra tín hiệu ở khu vực xảy ra cháy rừng, hỗ trợ bộ vật phẩm cứu trợ khẩn cấp cho người dân như chăn nệm, quần áo, đồ vệ sinh, đồ dùng sinh hoạt, thuốc và vật dụng an toàn.Tập đoàn Lotte đã quyên góp 1 tỷ won giúp đỡ những nạn nhân bị thiệt hại do cháy rừng ở huyện Uljin (tỉnh Bắc Gyeongsang) và tỉnh Gangwon, đồng thời hỗ trợ 1.000 bộ cứu trợ khẩn cấp và 23.000 nhu yếu phẩm.Tập đoàn Doosan ủng hộ 500 triệu won (407.730 USD), các công ty sở hữu chuỗi cửa hàng tiện lợi như tập đoàn SPC, E-Mart và BGF Retail cũng đang cung cấp nước uống, đồ ăn vặt, chăn và túi sưởi ấm.Như vậy, tổng số tiền quyên góp từ các tập đoàn lớn là hơn 10 tỷ won (8,15 triệu USD).Tổ chức cứu trợ phi Chính phủ World Vision ngày 6/2 cho biết sẽ hỗ trợ khẩn cấp quy mô 300 triệu won (244.678 USD) nhằm giúp đỡ trẻ em và người dân chịu thiệt tại trong vụ cháy rừng.Ngoài ra, ca sĩ IU, diễn viên Lee Byung-hun, diễn viên Song Kang-ho, Lee Je-hoon mỗi người cũng đã ủng hỗ 100 triệu won (81.572 USD). Các tình nguyện viên trên toàn Hàn Quốc đang tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm và vật phẩm cứu trợ. Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang và huyện Uljin có kế hoạch xây 100 ngôi nhà tạm cho người dân bị mất nhà do cháy rừng.