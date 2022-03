Hội đồng bảo an triệu tập cuộc họp kín về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/3 cho biết một số nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã đề nghị triệu tập cuộc họp kín liên quan tới vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên ngày 5/3 vừa qua. Theo đó, Hội đồng bảo an dự kiến sẽ họp kín vào lúc 7 giờ sáng 7/3 (giờ New York, Mỹ).Quan chức trên cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang trao đổi chặt chẽ với các nước thành viên lớn trong Hội đồng bảo an, trong đó có Mỹ. Vụ tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ được thảo luận sau nghị sự về Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.Vào ngày 5/3 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo. Nước này tuyên bố đây là vụ thử nghiệm hệ thống truyền nhận thông tin vệ tinh, nhằm phát triển vệ tinh trinh sát.Vào ngày 28/2 vừa qua, Hội đồng bảo an đã họp kín về vụ phóng tên lửa đạn đạo một ngày trước đó của Bắc Triều Tiên. Khi đó, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố đây là vụ phóng thử nghiệm quan trọng nhằm kiểm tra tính năng cho camera của vệ tinh trinh sát, trong khi liên quân Hàn-Mỹ khẳng định miền Bắc đã phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM). Vệ tinh trinh sát sử dụng tên lửa tầm xa để phóng lên quỹ đạo tầm thấp của Trái đất, nên tương tự với công nghệ trọng tâm của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Điều được dư luận quan tâm là sau cuộc họp của Hội đồng bảo an lần này, liệu Seoul có tham gia vào tuyên bố chung của các nước lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên hay không. Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ sẽ xem xét tổng hợp tình hình các vụ phóng tên lửa của miền Bắc và tính chất nghiêm trọng để đối phó.Ngày 28/2, Hàn Quốc đã tham gia vào tuyên bố chung của 11 nước, trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản, lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.