Photo : Getty Images Bank

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 7/3 công bố "Báo cáo xu hướng kinh tế tháng 3". Trong báo cáo, KDI đánh giá bất chấp dịch COVID-19, kinh tế Hàn Quốc vẫn đang duy trì được đà hồi phục, nhưng bất ổn đang gia tăng mạnh do lo ngại về các điều kiện bên ngoài.KDI chỉ ra rằng ngành chế tạo vẫn đang có chiều hướng khả quan, ngành xây dựng tăng trưởng trở lại. Sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 1 tăng 4,3%, mức tăng thấp hơn tháng 12 năm ngoái (6,8%). Ngành ô tô chững lại do trở ngại cung cầu phụ tùng, song ngành chíp bán dẫn tăng cao, kéo đà tăng của toàn ngành chế tạo.Ngành dịch vụ giảm nhẹ, tập trung ở lĩnh vực tài chính và bảo hiểm. Tuy nhiên, các ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp tăng cao trở lại, tuyển dụng tiếp tục đà hồi phục, ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19 chỉ ở mức hạn chế. Trên thực tế, sản xuất dịch vụ tháng 1 đã tăng 4,8% so với tháng 1 năm ngoái. Các dịch vụ liên quan tới nghệ thuật, thể thao giải trí tăng 55,3%, nhà hàng khách sạn tăng 37,6%.Tuy nhiên, thị trường tài chính đang có chiều hướng bất ổn, giá cổ phiếu tại các nước lớn đồng loạt giảm sau vụ Nga tấn công Ukraine. Chỉ số chứng hoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) tháng 2 đạt 2.699,2 điểm, tăng 1,3%, nhưng thị trường đang biến động mạnh. Lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn ba năm trong tháng 1 đạt 2,24%, tăng 0,05% so với một tháng trước. Rủi ro địa chính trị tăng cao, nên rủi ro tín dụng tăng nhẹ. Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn 5 năm của Hàn Quốc tăng 24,9 điểm cơ bản trong tháng 1, và 31,1 điểm cơ bản trong tháng 2. Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng là một chỉ số thể hiện rủi ro vỡ nợ của một quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức phát hành trái phiếu. CDS càng cao có nghĩa là rủi ro vỡ nợ càng lớn và quốc gia hay doanh nghiệp đó sẽ mất nhiều chi phí khi phát hành trái phiếu.Ngoài ra, KDI phân tích giá nguyên vật liệu chính, trong đó có giá dầu, đang tăng vọt, cũng sẽ là yếu tố tác động kéo nền kinh tế đi xuống. Giá tiêu dùng tháng 2 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục ở mức cao nối tiếp tháng 1 (3,6%). Giá dầu mỏ được dự báo sẽ còn tăng nữa trong thời gian tới. Giá dầu Dubai bình quân đã tăng từ 83,5 USD/thùng trong tháng 1 lên 92,4 USD/thùng trong tháng 2, và đã vượt mốc 100 USD/thùng gần đây.