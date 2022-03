Hội đồng bảo an lại thất bại trong việc ra tuyên bố về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 7/3 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp kín về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, thảo luận về các biện pháp đối phó. Tuy nhiên, cuộc họp đã khép lại mà không thể thông qua tuyên bố báo chí do Nga và Trung Quốc không hợp tác.Sau khi kết thúc cuộc họp, 11 nước đã ra tuyên bố chung. Trong đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ trích Hội đồng bảo an đang tiếp tục giữ im lặng trong khi miền Bắc đẩy mạnh các hành động làm gia tăng bất ổn.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Hyun chỉ ra rằng việc Hội đồng bảo an không hành động gì mỗi khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo không chỉ làm tổn hại đến uy tín của tổ chức này trong vấn đề Bình Nhưỡng, mà còn làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.Tuyên bố chung nhấn mạnh Hội đồng bảo an có trách nhiệm phải công khai những hành vi liên tiếp vi phạm rõ ràng nghị quyết.Hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin trong cuộc họp cùng ngày, Mỹ và châu Âu đã thất bại trong việc lôi kéo sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga để đưa ra tuyên bố báo chí có nội dung lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc.Trong cuộc họp kín của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 4/3, Bắc Kinh đã gửi một dự thảo tuyên bố về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng và để ngỏ khả năng đưa ra ý kiến tán thành. Tuy nhiên, cuối cùng Trung Quốc đã quyết định không hưởng ứng.Bắc Triều Tiên đã 11 lần phóng tên lửa đạn đạo từ đầu đến năm nay, song Hội đồng bảo an đã không thể đưa ra bất kỳ biện pháp đối phó nào do vấp phải sự phản đối của hai nước thành viên thường trực là Trung Quốc và Nga. Do đó, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước phương Tây như Mỹ đã ra tuyên bố chung của 11 quốc gia nhằm chỉ trích vụ phóng tên lửa của miền Bắc.Hội đồng bảo an đã triệu tập cuộc họp kín lần này liên quan đến việc Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo vào ngày 5/3. Miền Bắc tuyên bố đây là vụ thử nghiệm hệ thống truyền nhận thông tin vệ tinh, nhằm phát triển vệ tinh trinh sát.