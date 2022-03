Thêm hai địa phương bị cháy rừng được chỉ định là

Photo : KBS News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee ngày 8/3 cho biết Tổng thống Moon Jae-in lúc 8 giờ 55 phút sáng cùng ngày đã chỉ định thành phố Gangneung và Donghae (tỉnh Gangwon), hai địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng do cháy rừng, là "Khu vực thảm họa đặc biệt".Phát ngôn viên Park cho biết Tổng thống quyết định như trên nhằm hỗ trợ trên phương diện quốc gia cho hai thành phố Gangneung và Donghae để khắc phục thiệt hại do cháy rừng.Bước tiếp theo, Chính phủ sẽ tiến hành điều tra thiệt hại tại những địa phương được ban bố "Khu vực thảm họa đặc biệt" để lập kế hoạch phục hồi. Các hạ tầng tư nhân bị thiệt hại, như nhà riêng sẽ có thể được Nhà nước hỗ trợ 70% chi phí khôi phục, cơ sở công cộng được hỗ trợ 50%. Ngoài ra, người dân bị thiệt hại có thể được hưởng khoản tiền hỗ trợ ổn định sinh hoạt, ưu đãi miễn giảm các khoản phí công cộng như tiền điện, gas, bảo hiểm y tế, cước viễn thông, hoặc gia hạn đóng các khoản thuế địa phương.Bộ Hành chính và an toàn sẽ lập các hạng mục hỗ trợ cụ thể tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương.Trước đó, vào ngày 6/3, Tổng thống Moon Jae-in đã đã ban bố "Khu vực thảm họa đặc biệt" với huyện Uljin (tỉnh Bắc Gyeongsang) và thành phố Samcheok (tỉnh Gangwon) do chịu thiệt hại nghiêm trọng bởi cháy rừng.Đây là lần thứ 4 Hàn Quốc chỉ định địa phương bị cháy rừng quy mô lớn là "Khu vực thảm họa đặc biệt" sau các năm 2000, 2005 và 2019.Trong ngày 7/3, ông Moon đã chỉ thị các ban ngành hữu quan Chính phủ hỗ trợ nhanh chóng về nhà ở cho người dân đang sơ tán, và giải ngân ngay các khoản hỗ trợ tài chính cho tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ và nông dân.Tiếp đó, trong cuộc họp Nội các ngày 8/3, Tổng thống Moon đã chỉ thị các ban ngành hữu quan lập đối sách căn bản để phòng ngừa cháy rừng quy mô lớn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.