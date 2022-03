Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu, lựa chọn vận mệnh quốc gia

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 8/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh ngày 9/3 sẽ là thời gian để người dân lựa chọn ra nhà lãnh đạo quốc gia trong vòng 5 năm tới. Tổng thống hy vọng người dân sẽ nghiêm túc tham gia bỏ phiếu, lựa chọn vận mệnh và tương lai của bản thân và quốc gia.Tổng thống nhắc đến tỷ lệ bỏ phiếu sớm trong hai ngày 4 và 5/3 đạt xấp xỉ 37%, cao hơn 10% so với đợt Tổng tuyển cử và bầu cử Tổng thống trước đó. Do vậy, Tổng thống hy vọng người dân cũng sẽ tích cực bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức, thể hiện "trí tuệ tập thể".Mặt khác, Tổng thống chỉ thị Ủy ban quản lý bầu cử trung ương nỗ lực hết sức, đảm bảo triệt để quyền bỏ phiếu cho các cử tri mắc COVID-19, tránh để lặp lại những lộn xộn như trong đợt bỏ phiếu sớm.Về vụ cháy rừng quy mô lớn ở các địa phương vùng duyên hải phía Đông, Tổng thống cho biết dù thiệt hại nghiêm trọng, nhưng may mắn không có thiệt hại về người và các cơ sở quan trọng, cho thấy đây là một bước tiến trong công tác đối phó với cháy rừng của Hàn Quốc. Tổng thống đề nghị các ban ngành hữu quan tiếp tục nỗ lực để dập tắt hoàn toàn tất cả các đám cháy, đồng thời lập đối sách căn bản để phòng ngừa các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra.Về lĩnh vực an ninh và ngoại giao, ông Moon chỉ đạo các ban ngành hữu quan chuẩn bị sẵn sàng để có thể hợp tác tích cực với Tổng thống đắc cử, trong bối cảnh tình hình quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Đồng thời, các ban ngành cần chủ động kiểm soát các yếu tố rủi ro, thách thức ở mọi phương diện, như an ninh, ngoại giao, kinh tế, năng lượng, công nghệ mới, để đưa Hàn Quốc đi tiên phong trong tương lai.Một số ý kiến lo ngại tình hình tại Ukraine sẽ dẫn đến thời đại "chiến tranh lạnh mới". Tuy nhiên, Tổng thống cho rằng tình hình hiện nay vẫn chưa thể dự đoán trước. Vị thế Hàn Quốc đang ngày càng được nâng cao, nên đòi hỏi phải thực hiện nhiều vai trò hơn. Chính phủ sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, đặt ưu tiên hàng đầu là lợi ích quốc gia. Các ban ngành an ninh, ngoại giao và kinh tế phải hợp tác chặt chẽ để thực hiện đường lối ngoại giao sáng suốt nhất. Ngoài ra, phải tăng cường hệ thống đối phó liên ngành Chính phủ, rà soát chặt chẽ các yếu tố rủi ro như bất ổn chuỗi cung ứng, vật giá leo thang để có sự đối phó kỹ lưỡng, không chỉ đối phó ngắn hạn mà phải đối phó chủ động, tầm nhìn dài hạn với sự tái cấu trúc trật tự quốc tế mới.