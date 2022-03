Giá xăng bình quân tại Hàn Quốc tăng lên ngưỡng 1,54 USD/lít sau hơn 8 năm

Photo : YONHAP News

Theo cổng thông tin giá dầu Opinet của Tổng công ty dầu khí Hàn Quốc (KNOC), vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 10/3, giá xăng bình quân tại các trạm xăng trên toàn quốc là 1.904,35 won (1,55 USD)/lít, tăng 11,95 won so với một ngày trước. Đây là lần đầu tiên giá xăng bình quân trên toàn quốc vượt ngưỡng 1.900 won (1,54 USD)/lít kể từ tuần thứ ba của tháng 10 năm 2013.Giá xăng toàn quốc từng đạt mức cao kỷ lục vào tháng 8-10 năm 2012 khi vượt ngưỡng 2.000 won (1,63 USD)/lít do giá dầu thế giới tăng mạnh.Giá xăng trong nước đã giảm 9 tuần liên tiếp từ trung tuần tháng 11 năm ngoái, sau đó quay trở lại xu thế tăng từ đầu năm nay. Đặc biệt, căng thẳng chiến sự Nga-Ukraine đã đẩy giá xăng dầu gần đây tăng vọt.Trong ngày 10/3, địa phương có giá xăng bình quân cao nhất là thủ đô Seoul với 1.978,62 won (1,61 USD)/lít, tăng 17,79 won so với một ngày trước.Trước tình hình giá xăng dầu tiếp tục leo thang, Chính phủ quyết định gia hạn biện pháp giảm 20% thuế xăng dầu đến cuối tháng 7, đồng thời xem xét phương án mở rộng mức giảm thuế xăng dầu theo xu hướng giá dầu trong thời gian tới.Trong trường hợp thuế xăng dầu giảm tối đa 30% thì giá xăng sẽ giảm 305 won/lít.Giá dầu thô Tây Texas (WTI) tính đến ngày 9/3 (giờ địa phương) là 108,7 USD/thùng, giảm 15 USD (12,1%) so với ngày hôm trước. Tuy nhiên, thị trường xăng dầu vẫn liên tục biến động. Giá dầu thô Dubai, tiêu chuẩn nhập khẩu vào Hàn Quốc, đã giảm xuống còn 108,84 USD/thùng vào ngày 4/3, sau đó tăng lên 125,19 USD/thùng vào ngày 7/3, 122,99 USD/thùng vào ngày 8/3 và 127,86 USD/thùng trong ngày 9/3.