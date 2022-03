Tổng thống Mỹ cảm ơn khoản đầu tư 17 tỷ USD của Samsung

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/3 (giờ địa phương) đã nhóm họp với các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) như công ty điện tử Samsung (Hàn Quốc) và các quan chức liên quan, thảo luận về đối sách cung cầu và chuỗi cung ứng chíp bán dẫn.Tham dự cuộc họp có đại diện doanh nghiệp Mỹ như tập đoàn công nghệ Micron (Mỹ), công ty phần mềm Hewlett-Packard, tập đoàn Whirlpool và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Đại diện phía công ty điện tử Samsung đã tham dự trực tuyến.Tại đây, Tổng thống Joe Biden cho biết ngành chế tạo của Mỹ đang phục hồi, đặc biệt là tại khu vực Trung Tây, thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp để xây dựng nhà máy mới.Đề cập tới Samsung, ông Joe Biden bày tỏ cảm ơn về khoản đầu tư 17 tỷ USD của hãng tại Texas, giúp tạo ra 2.000 việc làm chất lượng.Tổng thống Mỹ đang tăng cường liên kết với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực chíp bán dẫn như Hàn Quốc và Đài Loan, nhằm mục tiêu giải quyết tình trạng tê liệt chuỗi cung ứng do thiếu nguồn cung chíp bán dẫn.Hồi tháng 4 năm ngoái ngay sau khi nhậm chức, ông Biden đã nhóm họp về ngành chíp bán dẫn với đại diện các doanh nghiệp lớn trong đó có Samsung tại Nhà Trắng, đồng thời gây áp lực đầu tư lên các doanh nghiệp.Samsung đã tiếp tục tham dự cuộc họp này do Washington chủ trì vào tháng 5 năm ngoái, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Tháng 10 năm cùng năm, Samsung là doanh nghiệp nước ngoài duy nhất được đưa vào danh sách dự cuộc họp đối sách chuỗi cung ứng.