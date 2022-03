Nợ hộ gia đình Hàn Quốc tháng 2 tiếp tục xu hướng giảm ba tháng liên tiếp

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 10/3 công bố báo cáo cho biết trong tháng 2, nợ hộ gia đình Hàn Quốc giảm 100 tỷ won (81,3 triệu USD) so với tháng 1, xu hướng giảm ba tháng liên tiếp lần đầu tiên trong lịch sử thống kê của BOK.Đặc biệt, các khoản vay khác, trong đó có vay tín dụng, giảm 1.900 tỷ won (1,55 tỷ USD), được phân tích là do việc Chính phủ siết chặt quy chế cho vay, lãi suất cho vay tăng, và nhu cầu vốn đầu tư như cổ phiếu chững lại.Các khoản vay thế chấp nhà ở của hộ gia đình tăng 1.800 tỷ won (1,46 tỷ USD) trong vòng một tháng, thấp hơn 400 tỷ won (325,2 triệu USD) so với quy mô tăng của tháng 1, do lượng giao dịch nhà ở giảm.Mặt khác, theo nội dung công bố của Ủy ban giám sát tài chính (FSC), nợ hộ gia đình tại các tổ chức tài chính phi ngân hàng tháng 2 giảm 100 tỷ won (81,3 triệu USD), xu hướng giảm hai tháng liên tiếp. Theo đó, tổng nợ hộ gia đình tại ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng giảm 200 tỷ won (162,6 triệu USD) so với tháng 1. FSC cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực kiểm soát ổn định xu hướng tăng nợ hộ gia đình sau một thời gian​ tăng mạnh vì dịch COVID-19.