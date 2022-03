Quy mô thương mại hàng hóa Hàn-Mỹ tăng 68% sau 10 năm nhờ FTA

Photo : KBS News

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố ngày 11/3, trong vòng 10 năm Hiệp định thương mại tư do Hàn-Mỹ (FTA) có hiệu lực, quy mô thương mại hàng hóa của hai nước đã tăng 67,8%, từ 100,8 tỷ USD trong năm 2011 lên 169,1 tỷ USD trong năm 2021.Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu của Hàn Quốc là ô tô và phụ tùng ô tô, chế phẩm dầu mỏ, pin thứ cấp, tủ lạnh, nhựa tổng hợp. Xuất khẩu tăng trưởng mạnh kéo theo thặng dư cán cân thương mại của Hàn Quốc với Mỹ tăng gần gấp đôi, từ 11,6 tỷ USD trước khi FTA có hiệu lực vào năm 2011 lên thành 22,7 tỷ USD sau một thập kỷ.Mỹ là nước đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) số một của Hàn Quốc và cũng là điểm đến đầu tư nước ngoài lớn nhất của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Kể từ khi FTA có hiệu lực, Mỹ chiếm 22,3% tổng vốn FDI vào Hàn Quốc, và trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc, 25,2% là đầu tư tại Mỹ.Tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc sang Mỹ tăng gấp 3,2 lần, từ 19,7 tỷ USD trong năm 2011 lên 62,4 tỷ USD trong năm 2020.FTA Hàn-Mỹ đã đóng vai trò cốt lõi trong việc tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng song phương. Trong ngành công nghiệp chíp bán dẫn, nền tảng đầu tư ổn định được đánh giá là đã giúp hai nước xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ dựa trên điểm mạnh là phác thảo, thiết kế của Mỹ và chế tạo của Hàn Quốc.Ở ngành công nghiệp pin, nhờ hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp sản xuất pin của Hàn Quốc và doanh nghiệp xe ô tô thành phẩm của Mỹ, các công ty Hàn Quốc đã chiếm được ưu thế cạnh tranh so với các đối thủ với nhiều khách hàng quy mô lớn, đổi lại thì các doanh nghiệp Mỹ đảm bảo được nguồn cung pin ổn định.Ngoài ra, sự hợp tác của hai nước trên cơ sở hệ thống sản xuất ủy thác (CMO - Contract Manufacturing Orgainzation) để sản xuất vắc-xin COVID-19 cũng là ví dụ điển hình của việc liên kết chuỗi cung ứng.Theo báo cáo, Hàn Quốc đã phát triển thành đối tác chuỗi cung ứng chính của Mỹ trên nền tảng mối quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ thông qua ký kết FTA. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng gián đoạn do xung đột Mỹ-Trung và đại dịch COVID-19, việc tái cơ cấu mạng lưới cung ứng đặt trọng tâm vào niềm tin đang được nhấn mạnh, hợp tác chuỗi cung ứng Hàn-Mỹ có xu hướng tập trung vào các ngành công nghiệp thế mạnh như chíp bán dẫn, pin và dược phẩm.