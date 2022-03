Bắt đầu điều tra các vụ vi phạm Luật Bầu cử trong đợt bầu cử Tổng thống thứ 20

Photo : YONHAP News

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 20 vừa qua, số vụ vi phạm Luật Bầu cử tăng mạnh so với hai cuộc bầu cử Tổng thống trước đó.Viện Kiểm sát tối cao cho biết tính tới 0 giờ ngày 10/3, số người bị cáo buộc vi phạm Luật Bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20 là 732 người, trong đó có 9 nghi phạm bị bắt giam.Quy mô vi phạm lần này cao gấp 2,6 lần cuộc bầu cử Tổng thống thứ 18, và 1,7 lần so với cuộc bầu cử Tổng thống thứ 19.Xét theo hành vi phạm tội, số vụ phạm tội thao túng dư luận như phát tán tin đồn thất thiệt có chiều hướng tăng rõ rệt, với 431 người, tăng mạnh so với hai cuộc bầu cử trước đó lần lượt là 100 người và 126 người. Trong thời gian bầu cử, liên tiếp xuất hiện các đơn tố giác, tố cáo hành vi phát tán tin đồn sai sự thật của các đảng, tổ chức dân sự về những nghi ngờ liên quan tới ứng cử viên Tổng thống tiềm năng.Nếu Cảnh sát bàn giao các vụ việc tiếp nhận cho Viện Kiểm sát, thì dự kiến tổng số vụ phạm tội liên quan đến bầu cử Tổng thống sẽ còn tăng hơn nữa.Cảnh sát đã tiến hành điều tra 1.170 vụ với 1.383 người về nghi ngờ vi phạm Luật Bầu cử trong quá trình diễn ra bầu cử Tổng thống, hiện đã bàn giao cho phía Viện Kiểm sát 75 người. Thời hạn truy tố với các vụ việc vi phạm Luật Bầu cử là trong vòng 6 tháng, nên Cảnh sát và Viện Kiểm sát dự kiến sẽ đẩy nhanh tốc độ điều tra trong thời gian tới.