Seoul tìm biện pháp đối phó với vấn đề gián đoạn giao dịch, xuất khẩu do lệnh trừng phạt Nga

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Lee Eog-weon ngày 11/3 đã mở “Hội nghị Nhóm chuyên trách đối phó khẩn cấp với tình hình Ukraine lần thứ 16”, thảo luận về tình hình gần đây và các biện pháp đối phó.Tại cuộc họp, Chính phủ cho biết giao dịch tài chính như thanh toán, chuyển tiền xuất nhập khẩu, chi phí du học và tiền sinh hoạt đang gặp khó khăn.Một số ngân hàng chuyển tiền trung gian toàn cầu né tránh giao dịch, hạn chế thanh toán của các doanh nghiệp nhập khẩu Nga do lo ngại rủi ro giao dịch của bên đối tác, khiến giao dịch liên quan đến xuất khẩu bị trì hoãn hoặc hạn chế.Giao dịch phi thương mại tại một số ngân hàng, công ty chuyển tiền liên quan đến tiền học phí, sinh hoạt cho du học sinh, người Hàn Quốc tại Nga bị chậm hoặc từ chối. Việc thanh toán lương cho nhân viên ở nước sở tại cũng bị hạn chế.Về hàng hóa xuất khẩu, nhiều trường hợp hàng hóa xuất khẩu bị trả lại hoặc bỏ hàng do lệnh kiểm soát nhập hàng tại cảng của Ukraine. Việc cung ứng linh kiện cho doanh nghiệp ở nước sở tại gặp khó khăn và vận hành nhà máy gặp gián đoạn do công tác vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy và hàng không bị thu hẹp, dừng vận chuyển một phần tuyến đường sắt xuyên Siberia.Theo đó, Chính phủ cho biết sẽ hướng dẫn công dân và du học sinh Hàn Quốc sử dụng các ngân hàng của Hàn Quốc tại Nga để giao dịch, đồng thời tích cực xem xét phương án sử dụng “chế độ chuyển tiền nhanh ra nước ngoài” do Bộ Ngoại giao vận hành.Chính phủ quyết định tăng cường hỗ trợ vốn và thuế cho doanh nghiệp bị thiệt hại như chương trình hỗ trợ tài chính khẩn cấp quy mô 2 tỷ won (1,6 triệu USD), hỗ trợ tìm kiếm nơi xuất khẩu thay thế.Trong lĩnh vực năng lượng, ảnh hưởng về nguồn cung năng lượng với thị trường trong nước chưa lớn, chưa có tình trạng đặc biệt nào liên quan đến chuỗi cung ứng nguyên vật liệu. Tuy nhiên, Chính phủ đánh giá cần chuẩn bị cho trường hợp tình hình sẽ còn kéo dài.Trong tuần trước, Chính phủ đã đảm bảo 332.000 tấn ngô dùng cho chăn nuôi để đối phó với tình trạng gián đoạn nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine, và sẽ đấu thầu nhập bổ sung thêm 65.000 tấn nữa trong ngày 11/3.Bộ Kế hoạch và tài chính dự kiến sẽ xem xét biện pháp bình ổn như như cấm đầu cơ tích trữ, vận hành nhóm kiểm soát chung, điều chỉnh cung cầu khẩn cấp khi cần thiết.