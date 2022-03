Hàn Quốc tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi từ 31/3

Photo : KBS News

Tại cuộc họp của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương sáng ngày 14/3, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Jeon Hae-cheol thông báo sẽ triển khai tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi tại các trung tâm y tế được chỉ định từ ngày 31/3. Công tác đặt lịch tiêm phòng cho nhóm đối tượng này bắt đầu từ ngày 24/3.Bộ trưởng Jeon giải thích quyết định trên của Chính phủ được căn cứ theo việc nhiều nước trên thế giới tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi trước đó đã kiểm chứng đầy đủ về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin, cũng như cân nhắc đến tỷ lệ số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em dưới 11 tuổi chiếm hơn 15% trên tổng số ca nhiễm.Vắc-xin tiêm cho trẻ em do hãng dược Pfizer sản xuất, có thành phần giống với vắc-xin tiêm cho người lớn.Thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi đã hoàn tất tiêm hai mũi cơ bản được hơn ba tháng cũng sẽ bắt đầu tiêm mũi ba từ ngày 14/3.Chính phủ kêu gọi nhóm có nguy cơ rủi ro cao, người suy giảm hệ miễn dịch, trẻ em và thanh thiếu niên tích cực tham gia tiêm phòng.Từ ngày 14/3, đối tượng dương tính khi xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên tại bệnh viện sẽ được điều trị ngay mà không cần xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen (PCR). Đối với bệnh nhân có dấu hiệu nhẹ hoặc không có triệu chứng thì sẽ được điều trị tại phòng cho bệnh nhân thông thường, không phải giường áp lực âm. Người nhà của bệnh nhân COVID-19 không bắt buộc phải cách ly dù đã hoàn tất tiêm chủng hay chưa. Học sinh có người nhà dương tính với COVID-19 vẫn được đến trường bất kể lịch sử tiêm phòng.Tính đến 0 giờ ngày 14/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 309.790 ca nhiễm COVID-19 mới. Thêm 200 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 10.595 ca. Số ca bệnh nguy kịch tăng 84 ca lên 1.158 ca, trên ngưỡng 1.000 ca 7 ngày liên tiếp.