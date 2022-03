Hàn Quốc có 77 mặt hàng xếp thứ nhất thị phần xuất khẩu thế giới năm 2020

Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 14/3 công bố tài liệu cho biết trong năm 2020, Hàn Quốc có 77 mặt hàng đứng số một thị trường xuất khẩu thế giới, tăng 6 mặt hàng so với một năm trước, và hai năm liên tiếp đứng thứ 10 thế giới.Trung Quốc là nước dẫn đầu với 1.798 mặt hàng, tiếp theo là Đức với 668 mặt hàng, Ý 201 mặt hàng, Nhật Bản 154 mặt hàng, Ấn Độ 148 mặt hàng.Trong số 77 mặt hàng của Hàn Quốc, có 17 mặt hàng mới lên vị trí số một, 11 mặt hàng bị rơi khỏi vị trí số một. Xét theo ngành công nghiệp, có 29 mặt hàng là chế phẩm hóa học, 20 mặt hàng thép và các kim loại khác.Trong số 17 mặt hàng mới vươn lên vị trí thứ nhất, mặt hàng tấm vật liệu phân cực (dùng trong sản xuất màn hình tinh thể lỏng - LCD) và máy laser đạt kim ngạch xuất khẩu ở ngưỡng 2 tỷ USD, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực mới của Hàn Quốc.Trong số 10 mặt hàng mà Hàn Quốc xếp thứ nhất và Trung Quốc đứng thứ hai, mặt hàng tàu chở hàng lỏng (tanker) và thép cán nguội duy trì được năng lực cạnh tranh áp đảo với cách biệt thị phần ở ngưỡng hai con số so với Trung Quốc.Tuy nhiên, trong số 11 mặt hàng bị rơi khỏi vị trí thứ nhất thế giới trong năm 2020, có 3 mặt hàng mất vị trí số một vào tay Trung Quốc, trong đó có mặt hàng chíp nhớ. Tuy nhiên, mặt hàng này không liên quan tới năng lực cạnh tranh sản phẩm, mà là do các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc tăng sản xuất và xuất khẩu.Cuộc cạnh tranh giữa Hàn Quốc với Nhật Bản cũng trở nên khốc liệt hơn. Có 16 mặt hàng mà Hàn Quốc xếp thứ nhất, và Nhật Bản xếp thứ hai. Trong đó có 4 mặt hàng cách biệt về thị phần dưới 5%.KITA chỉ ra rằng ở nhóm mặt hàng chế phẩm hóa học, thép và các kim loại khác, các doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), khác biệt hóa sản phẩm để đối phó với sự rượt đuổi quyết liệt của các cường quốc xuất khẩu khác như Trung Quốc, Mỹ, Đức và Nhật Bản.