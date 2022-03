Gần 28% doanh nghiệp Hàn Quốc đang cân nhắc mang quy trình sản xuất tại nước ngoài về nước

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 14/3 công bố kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư năm 2022, ủy thác cho công ty khảo sát Mono Research tiến hành từ ngày 17-24/2 với 105 trong số 500 doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu trong nước.Kết quả cho thấy có 27,8% doanh nghiệp trả lời hiện đang cân nhắc "reshoring", tức đưa quy trình sản xuất, dịch vụ tại nước ngoài về nước. Tỷ lệ này từng chỉ đạt 3% trong kết quả khảo sát với 1.000 doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu do FKI tiến hành vào tháng 5/2020.29,2% doanh nghiệp trả lời sẽ có thể cân nhắc "reshoring" nếu môi trường kinh doanh trong nước, hỗ trợ của Chính phủ được cải thiện trong thời gian tới.Như vậy, có tổng cộng 57% doanh nghiệp có thể sẽ xúc tiến đưa quy trình sản xuất tại nước ngoài về nước. FKI phân tích xu hướng này là do các yếu tố như bất ổn chuỗi cung ứng kéo dài trong đợt dịch COVID-19, giá vận tải tăng cao, mâu thuẫn Mỹ-Trung kéo dài.Đặc biệt, việc mở rộng ưu đãi cho các doanh nghiệp mang quy trình sản xuất về nước cũng là một cam kết tranh cử của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol. Hiện tại, các doanh nghiệp nếu mở mới hoặc mở rộng dây chuyền sản xuất trong nước trong vòng hai năm kể từ sau khi đóng cửa hoặc chuyển nhượng cơ sở sản xuất tại nước ngoài, sẽ có thể được hưởng ưu đãi từ Nhà nước. Tuy nhiên, ông Yoon cam kết sẽ nâng thời gian quy định lên ba năm.Các doanh nghiệp cho rằng ba bài toán cần thiết mà Chính phủ cần thực hiện để thúc đẩy "reshoring" đó là cải thiện môi trường quy chế doanh nghiệp (35,3%), mở rộng miễn giảm thuế (29,5%), và tăng cường hỗ trợ tiền trợ cấp (17,6%).49,5% doanh nghiệp trả lời đã lập kế hoạch đầu tư năm 2022, 38,1% trả lời vẫn chưa lập kế hoạch. 12,4% doanh nghiệp trả lời không có kế hoạch đầu tư trong năm nay.Giới doanh nghiệp nhận định các yếu tố rủi ro chính ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư trong năm nay là sức ép vật giá leo thang do giá nguyên vật liệu tăng (38,9%), các nước lớn thắt chặt tiền tệ dẫn tới nền kinh tế bị co hẹp (19,4%), xuất hiện biến thể COVID-19 mới với tỷ lệ tử vong cao (15,5%), sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc bị trở ngại và tăng trưởng kinh tế chững lại. Thời điểm khảo sát là trước khi Nga tấn công quân sự Ukraine, nên tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn yếu tố rủi ro là xung đột quân sự Nga-Ukraine chỉ đạt 3,4%.FKI chỉ ra rằng Chính phủ mới cần phải tập trung nới lỏng quy chế, mở rộng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp để khuyến khích các công ty đầu tư trong nước và đưa quy trình sản xuất tại nước ngoài về nước.