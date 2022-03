Photo : YONHAP News

Sê-ri phim truyền hình "Trò chơi con mực" (Squid Game) phát trên nền tảng Netflix đã giành được hai giải thưởng tại lễ trao giải "Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh" (Critics' Choice Movie Awards) lần thứ 27 do Hiệp hội lựa chọn của các nhà phê bình (CCA- The Critics Choice Association) tổ chức ngày 13/3 (giờ Mỹ).“Trò chơi con mực” đã thắng giải "Sê-ri phim truyền hình nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất". Nam diễn viên Lee Jung-jee thủ vai chính trong phim giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" ở hạng mục phim truyền hình. Diễn viên Lee trước đó cũng đã thắng giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" do Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG) trao tặng và tại “Giải tinh thần độc lập” (Independent Spirit Awards) lần thứ 37 của Mỹ."Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh" là giải thưởng do các nhà phê bình truyền hình và điện ảnh Mỹ đánh giá về tác phẩm truyền hình và năng lực diễn xuất của diễn viên.