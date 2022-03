Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol bắt đầu ngày làm việc đầu tiên

Photo : YONHAP News

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 14/3 đã lần đầu tới làm việc tại văn phòng đặt ở phường Tonghui, quận Jongno, Seoul, khởi động Ủy ban chuyển giao quyền lực.Ông Yoon đã có cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban chuyển giao quyền lực Ahn Cheol-soo, Phó Chủ tịch Kwon Young-se, Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Won Hee-ryong.Cùng ngày, Tổng thống đắc cử đã công bố thêm nhân sự của Ủy ban chuyển giao quyền lực. Cựu Chủ tịch đảng Liên minh dân chủ chính trị mới (tiền thân đảng Dân chủ đồng hành) Kim Han-gil giữ chức Chủ tịch Tiểu ban đặc biệt về đoàn kết người dân, và cựu Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Hàn Quốc tự do (tên gọi cũ của đảng Sức mạnh quốc dân) Kim Byung-joon giữ chức Chủ tịch Tiểu ban đặc biệt về phát triển cân bằng địa phương.Hai tiểu ban đặc biệt này được lập ra nhằm thực hiện các bài toán mà Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol từng "đặc biệt cam kết" với người dân trong thời gian tranh cử.Tổng thống đắc cử tin tưởng ông Kim Han-gil sẽ có thể thúc đẩy được đoàn kết giữa các thế hệ, tầng lớp trong xã hội và ông Kim Byung-joon sẽ thiết lập được khung lớn về phát triển cân bằng địa phương của Chính phủ mới.Ông Yoon khẳng định sẽ nhanh chóng nhận bàn giao công tác Chính phủ, xây dựng các bài toán điều hành quốc gia cho Chính phủ mới, không để xảy ra lỗ hổng về an ninh và dân sinh.Tổng thống đắc cử nhấn mạnh tất cả các công tác điều hành quốc gia phải vì mục đích cuối cùng là đoàn kết người dân, và chỉ có thể hoàn thành nếu được người dân đồng hành và tin tưởng vào một Chính phủ có năng lực.Trong ngày 14/3, ông Yoon có kế hoạch thăm một chợ đầu mối truyền thống, gặp các tiểu thương bị thiệt hại do dịch COVID-19.