Báo Tuổi trẻ của Việt Nam ngày 13/3 đưa tin Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam đã quyết định cấm chiếu phim "Thợ săn cổ vật" (Uncharted), một tác phẩm điện ảnh Hollywood.Lý do cấm chiếu là bởi phim có hình ảnh "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc vạch ra đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông).Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, xác nhận rằng Hội đồng thẩm định và phân loại phim quốc gia Việt Nam đã quyết định cấm chiếu bộ phim trên tại các rạp trong nước."Thợ săn cổ vật" là phim điện ảnh hành động, trong đó "người nhện" Tom Holland vào vai một thợ săn cổ vật, lùng sục khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm báu vật hàng trăm năm trước. Ban đầu, phim dự kiến được khởi chiếu tại các rạp Việt Nam từ ngày 18/3.Trung Quốc tự vạch ra "đường lưỡi bò" hình chữ U trên vùng biển Hoa Nam, tự nhận 90% vùng biển này là lãnh hải của Trung Quốc, đồng thời còn xúc tiến xây dựng đảo nhân tạo và đang bố trí căn cứ quân sự. Các động thái này của Bắc Kinh làm dấy lên tranh chấp chủ quyền với các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam. Do vậy, trong thời gian qua, cơ quan chức năng Việt Nam cấm chiếu phim điện ảnh hay phim truyền hình có "đường lưỡi bò" của Trung Quốc.Tháng 7 năm ngoái, Netflix phải gỡ phim truyền hình "Pine Gap" do Australia sản xuất sau khi bị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu do trong phim xuất hiện "đường lưỡi bò". Tháng 10/2019, phim hoạt hình "Everest: Người tuyết bé nhỏ" cũng bị rút khỏi rạp sau 10 ngày công chiếu vì bị phát hiện có hình ảnh đường lưỡi bò.