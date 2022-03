Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol điện đàm với Thủ tướng Anh

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc, bà Kim Eun-hye trong buổi họp báo bằng văn bản ngày 15/3 cho biết Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 14/3 đã có cuộc điện đàm trong vòng 15 phút với Thủ tướng Anh Boris Johnson, thảo luận về phương án phát triển mối quan hệ song phương.Phát ngôn viên Kim cho biết ông Yoon và Thủ tướng Johnson nhất trí hợp tác với Mỹ và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên trong bối cảnh tình hình bán đảo Hàn Quốc trở nên căng thẳng hơn do miền Bắc liên tiếp phóng thử tên lửa. Ngoài ra, hai bên nhận định cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là mối đe dọa đối với các giá trị mà Hàn Quốc và Anh chia sẻ, là “cuộc tấn công” vào tự do và nền dân chủ thế giới.Tổng thống đắc cử Hàn Quốc hy vọng hai nước sẽ mở rộng mối quan hệ đối tác toàn diện và sáng tạo sang các lĩnh vực như pin, khoáng sản quý hiếm, giảm phát thải khí nhà kính, trung hòa carbon.Người phát ngôn Kim Eun-hye cho biết Thủ tướng Johnson đã gửi lời chúc mừng ông Yoon đắc cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 20. Đáp lại, ông Yoon chúc mừng kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi. Ông Yoon hy vọng sau khi nhậm chức, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị.Ông Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Johnson cũng nhất trí xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương ngay sau khi ông Yoon nhậm chức.