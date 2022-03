Chỉ số giá xuất nhập khẩu Hàn Quốc tháng 2 cao kỷ lục sau hơn 9 năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/3 đã công bố “Chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 2 năm 2022”. Theo đó, chỉ số giá nhập khẩu trong tháng trước đạt 118,21 điểm, tăng 2,1% so với tháng 1. Đây là mức cao nhất trong 9 năm 8 tháng kể từ tháng 6 năm 2012 (118,32 điểm).Chỉ số giá xuất khẩu có xu hướng tăng ở hầu hết tất cả các mặt hàng. Đặc biệt, giá xuất khẩu các sản phẩm kim loại cơ bản tăng 1,6% trong vòng một tháng, ghi nhận mức cao kỷ lục 177,3 điểm. Giá xuất khẩu than đá và chế phẩm dầu mỏ đạt 183,57 điểm, tăng 10,3% so với một tháng trước, mức cao nhất sau 9 năm kể từ tháng 2 năm 2013.Chỉ số giá nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 2 đạt 137,34 điểm, tăng 3,5% so với tháng 1, mức cao nhất trong 9 năm 5 tháng kể từ tháng 9 năm 2012 (138,26 điểm). Nguyên nhân là do giá dầu thế giới và nguyên liệu đầu vào tăng khiến giá nguyên vật liệu trung gian như nguyên liệu khoáng sản, than đá, chế phẩm dầu mỏ tăng.Chỉ số giá nhập khẩu có xu hướng tăng ở tất cả các mặt hàng; trong đó, giá mặt hàng kim loại cơ bản là 172,43 điểm, sản phẩm gia công kim loại 124,89 điểm, mức cao kỷ lục.