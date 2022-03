Cứ ba người dân Hàn Quốc lại có một người đang bị cô lập xã hội

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/3 công bố báo cáo "Chất lượng cuộc sống người dân năm 2021". Theo báo cáo này, chỉ số "mức độ cô lập xã hội", một trong các chỉ số thể hiện chất lượng cuộc sống của người dân, ghi nhận mức cao kỷ lục.Có 34,1% người dân trả lời đang bị cô lập xã hội, tăng 6,4% so với cách đây hai năm, và là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu khảo sát liên quan vào năm 2009. Như vậy, cứ ba người dân lại có một người đang trong tình trạng bị cô lập, không có người giúp đỡ nếu chẳng may bị ốm đau, bệnh tật.Xét theo giới tính, mức độ cô lập xã hội của nam giới đạt 36,6%, cao hơn 5% so với nữ giới. Ngoài ra, kết quả báo cáo cho thấy tuổi càng cao thì mức độ cô lập xã hội càng lớn. Chỉ số này ở người trên 60 tuổi là 41,6%. Có nghĩa là cứ 10 người trên 60 tuổi lại có 4 người đang trong trạng thái bị cô lập xã hội.Cục Thống kê quốc gia phân tích trong đợt dịch COVID-19 kéo dài hơn hai năm qua, các hoạt động tiếp xúc trực tiếp bị hạn chế đã tác động tới mức độ cô lập về xã hội.Cũng với lý do trên, mức độ tin tưởng vào người khác cũng giảm mạnh. Số người trả lời "có thể tin tưởng vào người khác" năm 2020 đạt 50,3%, giảm tới 15,9% so với một năm trước, mức thấp kỷ lục.Các chỉ số liên quan đến hoạt động bên ngoài của người dân trong vòng hai năm qua cũng xấu đi. Số ngày đi du lịch trong nước của người dân Hàn Quốc đạt bình quân 5,8 ngày trong năm 2020, giảm khoảng một nửa so với năm 2019. Tỷ lệ người dân trả lời tham gia vào các hoạt động tình nguyện là 8,4%, bằng một nửa so với cách đây hai năm.Bán kính hoạt động của người dân bị thu hẹp lại do chủ yếu làm việc tại nhà, học tập trực tuyến vào mùa dịch. Chính điều này đã khiến tỷ lệ người dân bị béo phì lại gia tăng. Trong năm 2020, tỷ lệ béo phì đạt 38,3%, tăng 4,5% so với một năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ béo phì ở nam giới đạt 48%, tăng vọt so với cách đây một năm. Tỷ lệ béo phì ở nữ giới là 28%, không có sự thay đổi.