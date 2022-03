Điều chỉnh nhóm ca nhiễm COVID-19 cần quản lý tập trung

Photo : KBS News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 15/3 công bố loại người có bệnh lý nền ngoài 50 tuổi khỏi nhóm quản lý tập trung trong số các ca mắc COVID-19 điều trị tại nhà.Trong thời gian tới, các ca nhiễm COVID-19 được xếp vào nhóm "quản lý tập trung" sẽ được điều chỉnh thành người trên 60 tuổi hoặc người suy giảm miễn dịch. Như vậy, người ngoài 50 tuổi có bệnh lý nền sẽ được chuyển thành nhóm ca mắc thông thường, có thể tới điều trị tại các bệnh viện thường hay lui tới khám, chữa bệnh.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết tỷ lệ tử vong ở các ca mắc COVID-19 là người dưới 50 tuổi hiện đang ở mức rất thấp, chỉ có 0,06%.Ngoài ra, Ủy ban quyết định bố trí thêm 120 cơ quan y tế, chuyên trách tư vấn và đối phó 24/24 giờ với nhóm ca nhiễm cần quản lý tập trung.Mặt khác, từ ngày 14/3, người dân nếu có kết quả dương tính khi test nhanh kháng nguyên (loại dùng cho chuyên gia) thì sẽ được kết luận ngay là đã mắc COVID-19 mà không cần tiến hành xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) như trước. Do đó, số người tới xét nghiệm tại các phòng khám, bệnh viện quy mô nhỏ gia tăng đột biến, khiến nhiều người dân phải chờ đợi lâu để xét nghiệm. Vấn đề cách ly tại nhà với các ca nhiễm COVID-19 cũng đang xảy ra một số hỗn loạn.Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi từ cuối tháng 3. Kể từ sau khi dịch bệnh bùng phát cho tới nay, đã có hơn 700.000 ca mắc là trẻ em trong độ tuổi này. Chính phủ khuyến nghị phụ huynh tích cực cho trẻ thuộc nhóm rủi ro cao tiêm phòng, như trẻ bị suy giảm miễn dịch, béo phì, tiểu đường. Với những trẻ em không có vấn đề lớn về sức khỏe thì cha mẹ tự quyết định có tiêm phòng cho con hay không. Thời gian đặt lịch tiêm là từ ngày 24/3, và bắt đầu tiêm từ ngày 31/3.