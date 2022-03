Quy mô thương mại Hàn-Mỹ tăng 67% sau 10 năm nhờ FTA

Photo : YONHAP News

Ngày 15/3 là đánh dấu 10 năm Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ có hiệu lực.Quy mô thương mại hàng hóa của hai nước đã tăng 67%, từ 100,8 tỷ USD trong năm 2011 trước khi FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực lên 169,1 tỷ USD trong năm 2021.Mỹ đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc với tỷ trọng thương mại hàng hóa tăng từ 9,3% lên 13,4% sau 10 năm.Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ tăng trưởng bình quân 5,5%/năm, từ 56,2 tỷ USD lên 95,9 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ tăng trưởng bình quân 5,1%/năm, từ 44,6 tỷ USD lên 73,2 tỷ USD.Thặng dư cán cân thương mại Hàn-Mỹ đã tăng gần gấp đôi từ 11,6 tỷ USD năm 2011 lên 22,7 tỷ USD trong năm 2021.Theo báo cáo của Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ đã tạo nền tảng để Seoul và Washington ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) trong một thập kỷ qua.Báo cáo chỉ ra rằng những lo ngại gây tranh cãi về hạn chế của FTA Hàn-Mỹ với kinh tế Hàn Quốc như mở cửa thị trường thịt bò, siết chặt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dược phẩm và giảm hạn ngạch về màn hình đã được giảm đáng kể nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc xây dựng các đối sách đảm bảo và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.Tuy nhiên, các vấn đề thương mại mới như khủng hoảng chuỗi cung ứng do dịch COVID-19, thương mại kỹ thuật số, biến đổi khí hậu và vấn đề nhân quyền đang là bài toán cần được giải quyết.