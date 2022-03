Đào tạo bắt buộc tối đa 48 tiếng về an toàn giao thông với tài xế uống rượu lái xe

Photo : YONHAP News

Từ tháng 7 tới, thời gian đào tạo bắt buộc khi cấp lại bằng lái áp dụng với người từng phạm tội uống rượu lái xe sẽ kéo dài hơn trước rất nhiều.Hiện tại, nếu tài xế uống rượu lái xe bị tước bằng hoặc đình chỉ hiệu lực của bằng lái thì tùy theo số lần vi phạm, nếu vi phạm một lần sẽ phải đào tạo bắt buộc trong 6 tiếng, hai lần sẽ phải đào tạo trong 8 tiếng, ba lần 16 tiếng về an toàn giao thông.Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc đã quyết định kéo dài thời gian đào tạo bắt buộc lên 12, 16 và 48 tiếng tùy theo số lần vi phạm, áp dụng từ tháng 7 tới. Ngoài ra, nội dung đào tạo bắt buộc sẽ được bổ sung thêm hạng mục chẩn đoán khuynh hướng lái xe của tài xế khi say rượu, trải nghiệm ảo về việc uống rượu lái xe.Trong năm 2020, tại Hàn Quốc có 287 trường hợp bị tử vong do bị tài xế uống rượu tông phải. Số ca tử vong trong năm ngoái đã giảm xuống còn 206 trường hợp. Tuy nhiên, số ca tử vong liên quan tới tài xế có tiền sử nhiều lần uống rượu lái xe đã tăng từ 119 trường hợp trong năm 2019 lên 133 trường hợp trong năm 2020.